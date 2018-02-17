Zeytin Dalı Harekatı’nda 1595 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK tarafından Afrin bölgesinde 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, operasyonlarda Hava Kuvvetlerinin uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmadığının, bu tür mühimmatın TSK envanterinde bulunmadığının altı çizildi. Ayrıca, kara ateş destek vasıtalarının da aynı esaslarla hareket ettiği vurgulandı.

Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedefin imha edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre en az 1595 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 170 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

Açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.” vurgusu yapıldı.

674 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’e ait 674 hedef hava harekatlarıyla imha edildi.

Askeri araçlar Kilis’e geldi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis’e geldi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu 5 araçlık konvoy kente ulaştı.

Askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine yönlendirildi.



“Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal kontrol altına alındı”

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki faaliyetlere ilişkin ise şunlar paylaşıldı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. El-Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir.”