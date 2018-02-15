Zeytin Dalı Harekatı’nda 1528 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı‘nın başlangıcından bu yana 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğu kaydedildi.

Hava harekatının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.