Zeytin Dalı Harekatı’nda 1369 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğunu bildirdi.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

15 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, bölgeden elde edilen bilgilere göre dün 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Böylece, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 369 oldu.