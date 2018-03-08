Yurt genelinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yurt genelinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yurt genelinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kahramanmaraş’ta kuvvetli yağış, Bingöl, Tunceli, Muş’ta ise kuvvetli gök gürültülü sağanak olabileceği kaydedildi.

Çok kuvvetli (51-75 milimetre) sağanağın beklendiği Artvin ve Rize’de, 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yağabilecek yoğun karın (20 santim üzeri) ise yarın gece saatlerine kadar sürebileceği ifade edildi.

Bu gece saatlerinden itibaren Muş, Bingöl, Tunceli, Trabzon ve Giresun çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli (21-50 milimetre) sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, bunun, etkisini yarın sabah saatlerinden sonra kaybedeceği öngörüldü.

Bu gece saatlerinden itibaren Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise Ordu ve Samsun çevrelerinde etkili olacak kuvvetli (20-40 milimetre) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edildi.

Kuvvetli yağışlardan kaynaklanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.