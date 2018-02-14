“Yetimin Kurşun Kalemi” Tel Abyad’da

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Mensupları ve Mezunları Derneği ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) tarafından yürütülen “Yetimin Kurşun Kalemi” kampanyasında toplanan kırtasiye malzemelerinin ilk bölümü, Suriye’nin Tel Abyad şehrindeki Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Lojistik Merkezi’ne teslim edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Mensupları ve Mezunları Derneği ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) tarafından yürütülen “Yetimin Kurşun Kalemi” kampanyasında toplanan kırtasiye malzemelerinin ilk bölümü, Suriye’nin Tel Abyad şehrindeki Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Lojistik Merkezi’ne teslim edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Mensupları ve Mezunları Derneği ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezi, “Yetimin Kurşun Kalemi” adlı bir kampanya başlatarak dünyanın birçok ülkesindeki yetim öğrencilerin kırtasiye malzemelerini karşılamak için çalışıyor. Konya genelindeki KOMEK ve ASEM merkezlerindeki yardımsever kursiyerler ve öğretmenler, kampanya kapsamında yazı ve resim defteri, kurşun kalem, tükenmez kalem, kuru, sulu ve pastel boya, çizim seti, cetvel, kalemlik, okul çantası, suluk gibi 70 bin adet kırtasiye malzemesini Suriye’deki yetim öğrencilere ulaştırılmak üzere geçtiğimiz günlerde bölgeye gönderdi. Fırat Kalkanı Harekatıyla Suriye’nin terörden arındırılan Azez, Cerablus, El bab, Dabık bölgelerindeki yetim öğrencilere ulaştırılmak üzere KOMEK’ ten iki görevli nezaretinde yola çıkan kırtasiye malzemeleri, öğrencilere dağıtılmak üzere Suriye’nin Tel Abyad şehrindeki AFAD Lojistik Merkezi’ne teslim edildi.

“Yetimin Kurşun Kalemi” isimli yardım kampanyasıyla dünyadaki 100 bin yetimin kırtasiye ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.