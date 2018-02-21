Yerli otomobile bir destek daha geldi

Türkiye'nin yerli otomobil projesine bir destek de Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden geldi.

Türkiye’nin yerli otomobil projesine bir destek de Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden geldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin, yerli otomobil konusunda çelik sektörünün katkısının bugünkünden daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini belirterek, “Sektör, piyasadaki gelişmeleri sürekli değerlendirerek üretim hacmini ve ürün gamını oluşturma çabasındadır” dedi.

Bilgin yaptığı açıklamada, yerli üretimin desteklenmesi, söz konusu desteklerin haksız rekabet yaratmayacak şekilde olması gerektiğini söyledi. Yerli otomobil projesinde çelik sektörünün rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgin, Türkiye’nin yıllık 1,6 milyon otomotiv üretimi hacmine ulaştığını bildirdi.

Bilgin, çelik sektörünün otomobil üretiminde önemli bir tedarikçi konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Otomotiv sektörü hala önemli miktarda ithal girdi kullanıyor. Tedarikçi olarak çelik sektörü, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimi konusunda kendisini daha da geliştirme gayretindedir. Diğer taraftan otomotiv sektörü de dışarıdan temin ettiği girdileri iç piyasadan temin edebilme konusundaki imkanları değerlendirmelidir.”