Yerli insansı robotlar görev bekliyor

Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansı robotları protokol aksaklıklarına neden olmadan verilecek görevleri bekliyor.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansı robotları protokol aksaklıklarına neden olmadan verilecek görevleri bekliyor.

Ankara’da bir programın sunuculuğunu yapan yabancı üretim bir robotun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşması sırasında sözünü sürekli kesmesi üzerine Bakan Arslan’ın talimatıyla sahneden uzaklaştırılması milli robotları yeniden gündeme getirdi.

Konya’da, “Akıncı” ismi verilen yerli ve milli insansı robotları üreten Akınsoft firması Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yazılım Meclis Üyesi Doktor Özgür Akın, düzenlenen etkinliklerde yabancı menşeili robotların kullanılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Özgür Akın, “Gerçekleşen etkinlikte Ulaştırma Bakanı’nın konuşmasının robot tarafından kesilmesi ve akabinde bakanın robota müdahale edilmesi konusundaki ikazları dijital dönüşümün yaşandığı günümüz koşullarında hoş bir görüntü oluşturmamıştır. Yaşanan bu tatsız hadise; örf ve kültürümüzden uzak, yabancı menşeli bir robotun kullanımının, dışarıya olan hayranlığımızdan kaynaklanmış olabileceği tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Oysa etkinliğin gerçekleştiği Türkiye’nin kalbi Ankara’nın sınır komşusu Konya’da 9 yıldır Türk mühendisler tarafından bilfiil bu alanda çalışmalar yürüten ve dünyada da söz sahibi olmaya hazırlanan kurumumuz mevcut. Yaşanan bu olayın Türk mühendislerine ve yerli üretimin kullanımının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seren son kötü örnek olmasını temenni ederken Türkiye’deki yerli robotik firmasının başmühendisi olarak ülkemizdeki tüm etkinliklerde kullanılacak robotik teknoloji taleplerine cevap verebilecek potansiyelde olduğumuzu gönül rahatlığıyla dile getirebilirim” dedi.