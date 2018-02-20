Yener Çevik: “Aslında rap müziği, direnişin müziğidir”

Gelecek ay vizyona girmesi beklenen “Direniş Karatay” filminde ‘Hu’ parçasıyla yer alan rap sanatçısı Yener Çevik, “Yaşam sizi daima direnmeye zorluyor. Aslında rap müziği, direnişin müziğidir” dedi.

Gelecek ay vizyona girmesi beklenen “Direniş Karatay” filminde ‘Hu’ parçasıyla yer alan rap sanatçısı Yener Çevik, “Yaşam sizi daima direnmeye zorluyor. Aslında rap müziği, direnişin müziğidir” dedi.

Rap müziğinin özgün ve sevilen ismi Yener Çevik, geçtiğimiz günlerde Direniş Karatay filmi için hazırladığı “Hu” parçasıyla dikkat çekti. Filmin çekimlerinin yapıldığı, Türkiye’de ilk Selçuklu dönemi platosu olma özelliğini gösteren platoyu gezen Yener Çevik, filmde yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Filmin hikayesiyle kendi hayat hikayesi arasında bağ kurduğunu belirten Çevik, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin çok önemli bir projeye imza attığını, üniversitelerin benzer faaliyetlerde daha çok bulunması gerektiğini ifade etti.

“Aslında rap müziği, direnişin müziğidir”

Moğol baskısına direnen Selçukluların hikayesini anlatan filmin müziğini hazırlayan Yener Çevik, filmin hikayesiyle kendi hayat hikayesi arasında bağ kurduğunu anlattı. Çevik, “Filmde, ciddi anlamda kendi gerçeklerimiz için bir mücadele, bir direniş görüyoruz. Kendi hayatlarımızda da gerçeklerimiz için ciddi bir direnişte bulunmamız gerekiyor. Yaşam sizi daima direnmeye zorluyor. Ben mesela, şimdilerde kenar mahalle diye adlandırılan bir mahallede büyüdüm. Hayatta kalmak için direnmenin şart olduğu mahallelerin birinde. Yaptığım müzik sayesinde de bu direnişi gerçekleştirebildim. Aslında rap müziği, direnişin müziğidir. Bu anlamda Direniş Karatay’ın hikayesiyle hem kendi hayat hikâyem hem de müziğim arasında bir bağ kurdum ve filmdeki tokat gibi mücadeleyi, cevabı benimsediğim için yer aldım” dedi.

Sanatın da eğitim süreciyle yakından bağlantılı olduğunu dile getiren Yener Çevik, bir filmin yapımcılığını ilk defa bir üniversitenin üstleniyor olmasının pek çok projeyi de beraberinde getirmesinin yolunu açtığına değindi. Çevik, “Bir sinema filmi, eğer nitelikli bir filmse, asla yalnızca bir film değildir. Özellikle Direniş Karatay’da ciddi bir eğitim vurgusu görüyoruz. Bu anlamda üniversitelerin bu tür faaliyetlerde daha fazla bulunması gerektiğini düşünüyorum. Belki de KTO Karatay Üniversitesinin bu girişimi ardından pek çok projeyi sürükler, kim bilir” diye konuştu.



“Selçuklu tarihi bizim tarihimizdir”

Yener Çevik, gizli kalan Selçuklu tarihini anlatan bir projede yer almanın gurur verici olduğunu söyleyerek, “Genellikle tarih kitaplarının Osmanlı tarihiyle ve Cumhuriyet dönemiyle ilgilendiğini görüyoruz. Selçuklu tarihi, bu anlamda, biraz gizli kalmıştır. Ancak o da bizim tarihimizdir. Üstelik tarihimizin en önemli dönemlerinden de biridir. Direniş Karatay’ın çok odaklanılmayan bir döneme odaklanması benim için ayrıca önemli. Bu anlamda, alanında belki de bir ilk olduğu için bu projede yer almaktan onur ve gurur duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Çevik, film müziğindeki ‘Hu’ ifadesinin rap türü bir parçada yer almasına alışık olunmadığının hatırlatılması üzerine, “Bu ifadeye biz kültürel anlamda çok yakınız ve çok sık kullanırız. Hu aslında dille, kelimeyle ifade edemediğiniz, sözcüklerin sizin için yetersiz kaldığı noktada başvurduğumuz, kısa ve en etkili yollardan biri. Başka bir şey aramamak lazım” şeklinde konuştu.