Yaralı terörist Türkiye’ye getirildi! Sorgulanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bir teröristin yaralı halde yakalandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bir teröristin yaralı halde yakalandığı bildirildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.



KOMANDOLAR YAKALADI

Harekat kapsamında Afrin kırsalında ilerleyen komandolar, teröristlerden temizlenen bölgede YPG/PKK’lı bir teröristi yakaladı.

20 yaşındaki yaralı terörist tedavi edilirken, sorgulanmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.