Yalıhüyük’den Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Yalıhüyük ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yalıhüyük ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yalıhüyük Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Kaymakam Yakup Güven, Afrin’de bir tarih yazıldığını belirterek, “Sizlerin burada bu duyarlı davranışı onur vericidir. Bu millet nasıl 15 Temmuz’da dosta düşmana birlik ve beraberliğini gösterdiyse bugün Afrin’de mücadele veren ordumuza desteğini artarak sürdürmektedir.” dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer ise, burada Suriye’de ve Afrin’de bulunan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok büyük bir devlet olduğunu ifade eden Koçer, ” Üç beş çapulcuya toprak verecek zihniyet yok bizde. Baş Komutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerekirse tekrar seve seve, koşa koşa canı gönülden askere gitmeye hazırız. “diye konuştu.

Konuşmaların ardından Merkez Camisi’nde, şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.