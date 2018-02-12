Vurdukları kızıl şahini ağaca asmışlar

Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğa yürüyüşüne katılan doğaseverler, Kavak yaylasında tüfekle öldürülüp ağaca iple asılmış kızıl şahin buldu.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğa yürüyüşüne katılan doğaseverler, Kavak yaylasında tüfekle öldürülüp ağaca iple asılmış kızıl şahin buldu.

Seydişehir’e bağlı Taraşçı Mahallesi Kavak Yaylası’nda yürüyüş yapan doğaseverler, kanatlarından söğüt ağacına iple asılmış kuşla karşılaştı.

Vurulduktan sonra ağaca asılan kuşun, nesli tehdit altında olan kızıl şahin olduğunu fark eden doğaseverler, durumu jandarma ve Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Bunu yapanlar asla avcı olamaz”

Seydişehir Atıcılar ve Avcılar Derneği Başkanı Soner Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıl şahinin nesli tükenmekte olan kuş türleri arasında olduğunu söyledi.

Bu yüzden avlanmasının yasak olduğunu belirten Güler, “Bu kuşlar bölgenin yüksek kesimlerinde yaşıyor. Tarım arazilerine zarar veren fareler ile beslendiği için doğaya ve tarıma faydalı bir kuştur. Böyle bir kuşa gerçek avcılar asla ateş etmez. Bunu yapanlar asla avcı olamaz. Bunlar ancak doğada her gördüğü canlıya ateş eden, bizim ‘bohçacı’ diye tabir ettiğimiz kişilerdir. Bu bir caniliktir. Yetkililerden bunu yapanları bularak cezalandırmalarını istiyoruz.” diye konuştu.