Vatandaşa uyarı! Başvuran o parayı geri alabilir

Özel hastanelerdeki tedavilerin bir bedeli var. SGK, ne kadar olacağını belirlemiş durumda. Bunun üzerinde ücret alındıysa hakkınızı aramanız mümkün. İşte izlemeniz gereken basit yollar ve geri alınabilecek ücretler..

Özel hastanelerdeki tedavilerin bir bedeli var. SGK, ne kadar olacağını belirlemiş durumda. Bunun üzerinde ücret alındıysa hakkınızı aramanız mümkün. İşte izlemeniz gereken basit yollar ve geri alınabilecek ücretler..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı hastaneye muayene için giden sigortalı 15 lira katkı payı ödüyor. Devlette muayene başına alınan katkı payı 5 lira. Özel hastaneler ayrıca SGK’nın ödediği tedavi ücretinin yüzde 200’ü kadar fark ücreti de talep edebiliyor.

İKİ KATINA KADAR ÜCRET

Bir örnek vermek gerekirse; kadın hastalıkları nedeniyle özel hastaneye giden bir hasta için SGK 33.48 lira ödeme yapıyor. Hastane, bunun üstüne 66.96 liraya kadar ilave ücret talep edebiliyor. 15 lira katılım payı ise sabit ve muayene başına alınıyor. Bazı özel hastanelerin olması gerekenden fazla ücret aldığıyla ilgili çok fazla şikayetler duyuluyor.

İLAVE ÜCRETİ KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Posta’nın haberine göre, muayene, ameliyat ve tedavi sonrası hastaneye yapılacak ödemelerde, mutlaka ayrıntılı fatura (hizmet dökümü) talep edilmeli. Ödemelerin fazla olup olmadığını ‘https://gss.sgk.gov.tr/OzelSHS… gi/’ linkine girerek ‘Ne Kadar İlave Ücret Ödeyeceğim?’ kısmından sorgulayın. Ödeme fazlaysa hastaneden talep edin. Olumsuz yanıtta iadeli taahhütlü dilekçeyle talebi yineleyin.

ŞİKAYET EDİLİRSE CEZA DA KESİLİR

Tüm iade taleplerinize olumsuz yanıt verilirse, usulsüz ücret alan hastaneyi SGK’ya bildirin. Bunun için ‘Alo 170’i arayabilir veya bizzat il ve ilçelerdeki SGK Müdürlükleri’ndeki ‘Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvuru yapabilirsiniz. SGK, hastaneye fazla alınan ücretin 5 katı ceza kesiyor. Hastane, fazla ücreti iade etmezse ceza 10 katına çıkıyor.

HAKEM HEYETİ YOLUYLA

Tüm talebe rağmen hastaneden olumsuz yanıt aldıysanız ‘hakem heyeti’ne başvuru seçeneği var. Büyük şehirlerde 3610 lira, ilçe ve kasabalarda 2400 liranın altındaki alacaklar için hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Ayrıca SGK, tedavi sonrası telefonuna “Sizin adınıza hastaneye şu miktarda para ödedik” diye mesaj gönderiyor. Ödediğinizle karşılaştırın.