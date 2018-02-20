Vatan Şaşmaz’ın eşi doğum yaptı

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi

Duymayan Kalmasın’ın haberine göre; Vatan Şaşmaz’ın büyük sabırsızlıkla beklediği oğluna Asil Vatan Şaşmaz adının verildiği öğrenildi. Şaşmaz ailesi torunlarını görmeye gitmedi.

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, “Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek” açıklamasını yapmıştı.