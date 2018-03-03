“Vakıflar Kimliğimizi Ortaya Koyan En Önemli Unsurdur”

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen Şehir Konferanslarının konuğu vakıf konusunda önemli araştırmalar yapan Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız oldu. “Türk-İslam Medeniyeti’nde Vakıflar” konusundaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşan Yediyıldız, “Vakıflar bizim kimliğimizi ortaya koyan en önemli unsurdur. Onlar olmasa bizim kimliğimiz kaybolur gider” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen Şehir Konferanslarının konuğu vakıf konusunda önemli araştırmalar yapan Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız oldu. “Türk-İslam Medeniyeti’nde Vakıflar” konusundaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşan Yediyıldız, “Vakıflar bizim kimliğimizi ortaya koyan en önemli unsurdur. Onlar olmasa bizim kimliğimiz kaybolur gider” ifadelerini kullandı.

Türk-İslam Medeniyeti’nde önemli bir yer tutan vakıflar, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen Şehir Konferanslarında ele alındı. Vakıf konusundaki araştırmaları ve eserleri ile bu alanda önemli bir isim olan Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, yüzlerce yıllık Türk-İslam Medeniyeti’nde vakıfların oluşumu, gelişimi ve topluma, devlete yaptığı katkıları katılımcılarla paylaştı.

MEDENİYETİMİZİN TEMELİ VAKIFLARDIR HAYRATLARDIR

İl Halk Kütüphanesi’nde “Türk-İslam Medeniyeti’nde Vakıflar” adıyla düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Yediyıldız, Türk-İslam Medeniyeti’nin temelinin vakıf ve hayratlar olduğunun altını çizdi. Yediyıldız, “Vakıflar bizim kimliğimizi ortaya koyan en önemli unsurdur. Onlar olmasa bizim kimliğimiz kaybolur gider. Selçuklu’da özellikle de Osmanlı döneminde vakıf ve hayrat medeniyeti çok ön plandadır. Bugün kendimize sormamız gereken şey, o günün önemli rollerinde bulunan vakıflar bugün de aynı önemde mi? Yüzyıllar önce kurduğumuz vakıf medeniyetini yeniden kurabilir miyiz veya eğer kuramaz isek o medeniyetten faydalanarak yeni bir medeniyeti yeniden nasıl kurarız? Sormamız gereken sorular bunlardır” ifadelerini kullandı.

MEDENİYETİMİZE, ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

800 yıllık Endülüs Medeniyeti’nin bugün yok edildiğini ve bunun bizlere ders olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, “Olmaz diye bir şey yok. Osmanlı’nın parçalanışında gördük, Balkanlar yine Endülüs ile aynı kaderi paylaştı. Eğer bizler medeniyetimize, geçmişimize sahip çıkmazsak bizler de bir gün yok olup gidebiliriz. Milli mücadele ile Türkiye’yi kurtardık. Bunun kıymetini çok iyi bilip ona göre çalışmamız gerekiyor” dedi.