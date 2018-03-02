Uyuşturucudan kurtuldu, işini kurmak için kolları sıvadı

Konya'da yaşayan 23 yaşındaki M.B, ortaokulda başlayıp 7 yıl kullandığı uyuşturucuyu bıraktıktan sonra kendisine umut ışığı olan dernek sayesinde hayata yeniden atılmayı hedefliyor.

Konya’da yaşayan 23 yaşındaki M.B, ortaokulda başlayıp 7 yıl kullandığı uyuşturucuyu bıraktıktan sonra kendisine umut ışığı olan dernek sayesinde hayata yeniden atılmayı hedefliyor.

Okul yıllarında kötü arkadaş çevresi tarafından uyuşturucuya alıştırıldıktan sonra kendi isteğiyle bu illetten kurtulan M.B, bağımlılıktan kurtulanları topluma kazandıran derneklerin sayısının artmasını istiyor.

Yaşadıklarını anlatan M.B, ortaokul son sınıfta okurken bir arkadaşının yönlendirmesiyle uyuşturucu kullanmaya başladığını söyledi.

İlk başlarda kullandığının ne kadar zararlı olduğunu bilmediğini belirten M.B, “Kullandığımız şeyin uyuşturucu veya eroin olduğunu bilseydik belki farklı bir tepki verirdik ama kullananlar buna ‘mal’ diyordu. Okula giderken bir yandan da çalışıyorum, param da var. Kullanmaya başladım. Ertesi gün ‘bir daha, bir daha’ derken madde kullanıcısı oldum.” dedi.

M.B, bir süre sonra uyuşturucuyu bırakmak istediğini fakat kullanmayınca krize girmeye başladığını anlattı.

Ailesine büyük tepki vereceğini düşündüğü için durumu söylemekten çekindiğini ifade eden M.B, “Bir süre daha bu düşüncelerle kullanmaya devam ettim. Daha sonra annem bendeki değişimi fark etti. Yüzüm ve vücudum zayıflamaya başlamıştı. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığımı sordu. Ben de kullanmadığımı söyledim ama bir taraftan da söylemem gerektiğini düşünüyordum.” diye konuştu.





“Bize yardımcı olabilecek insanların olduğunu gördüm”

M.B, en sonunda babasına söylemekten çekindiği için annesine uyuşturucu madde kullandığını söylediğini aktardı. Annesinin, durumu öğrenir öğrenmez konuyu babasına ilettiğini dile getiren M.B, şöyle devam etti:

“Daha sonra hiç vakit kaybetmeden beni hastaneye götürdüler. Hastanedeki tedavim bittikten sonra Gül Gençlik Derneği ile tanıştım. Hakikaten bize yardımcı olabilecek insanların olduğunu gördüm. Burada uyuşturucunun hem maddi hem manevi zararları anlatıldı. Benim manevi tarafım fazlaca eksik. Burada madde bağımlılığından tamamen kurtulmak için Allah’a dua ettim ve yavaş yavaş düzelmeye başladım.”

Dernektekilerin ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu aktaran M.B, “Uyuşturucu aklıma geldiğinde hemen dernektekileri arıyorum. Gelip beni alıyorlar. Aklıma gelmemesi için çeşitli faaliyetlere yönlendiriyorlar. Resim yapıyoruz, gezmeye gidiyoruz. Çok faydalı oluyor.” ifadelerini kullandı.

“Aynada kendime bakınca korkuyordum”

M.B, tedavi ve aldığı destek sayesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullanmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İmkansız diye bir şey yok. Ben bıraktım. Bırakan arkadaşlarım da var. Aynada kendime bakınca korkuyordum. Önemli olan kafada bitirmek ve başka şeylere yönelmek. Arkadaş çevresi çok önemli. Kullanan insanlardan tabiri caizse kaçmalıyız çünkü o ortam insanlara zarar veriyor. Bu bir korkaklık veya acizlik değil. Sonuçta sağlığım için kaçıyorum. Benim gibi bırakmak isteyenler vakit kaybetmeden mutlaka ailelerine durumu anlatsın.”

Verdikleri destekten dolayı dernek yöneticilerine teşekkür eden M.B, “Şu anda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) bir çalışmasına katılıyorum. Girişimcilik belgesi alıp devletin desteğiyle bir dükkan açmayı planlıyorum. Çay ocağı veya büfe gibi bir yer açıp hayatıma devam etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

“İstihdam imkanı sağlamak için çalışmalarımız oluyor”

Gül Gençlik Derneği Müdürü Zeki Yiğit ise 2011’den beri madde bağımlısı gençleri yeniden topluma kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Tıbbi tedavi ile bağımlılıktan kurtulanların dernekte rehabilitasyon sürecine alındıklarının altını çizen Yiğit, şöyle devam etti:

“Eğitimlerimizde manevi değerlere yer veriyoruz. Özellikle gençlerin manevi değerlerinin eksik olduğunu gördüğümüz için gençler maddeye hayır diyemiyorlar. Gençler sağlıklı bir sosyal ortam oluşturamadığı için kötü alışkanlıklar kazanabiliyor. Gençlerimize güvenli bir sosyal ortam oluşturma gayretindeyiz. Resim, çini, ebru gibi sanatsal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Gerçek anlamda rehabilitasyonu tamamlayan ve bağımlılıktan kurtulanlara istihdam imkanı sağlamak için çalışmalarımız oluyor. Dernek olarak bağımlılıktan kurtulmuş 30 gencimize KOSGEB girişimcilik eğitimi verilmesini sağladık. Bu gençlerimiz, kendi işlerini kurabilmek için devletten 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi kullanma hakkı kazandılar. Uygulama eğitimlerinden sonra gençlerimiz kendi işlerini kurarak topluma kazandırılıyor.”