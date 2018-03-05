Uyuşturucu yasasının kapsamı genişliyor

Hükümet, 2015’te TCK’yı değiştirerek eroin, kokain, morfin, bazmorfinin yanısıra sentetik kannabinoid (bonzai) suçlarına verilen cezanın yarı oranında artırılmasını sağladı.

Hükümet, 2015’te TCK’yı değiştirerek eroin, kokain, morfin, bazmorfinin yanısıra sentetik kannabinoid (bonzai) suçlarına verilen cezanın yarı oranında artırılmasını sağladı.

TCK’nın 188. maddesine eklenen “sentetik kannabinoid” ifadesi üzerine, uyuşturucu suçluları yasada ceza öngörülmeyen triptamin, katinon, amfetamin ve türevlerine yöneldi. Adalet Bakanlığı’nın “ceza artırımını içeren maddeye sentetik uyuşturucular triptamin, fenetilamin, katinon, amfetamin ve türevlerinin yanısıra ayahuasca, ibogaine, khat, kratom, LSA gibi maddelerin de eklenmesi” yönünde talebi olduğu ortaya çıktı. TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ahmet Eker, TCK 188. maddede yapılan düzenlemeyi anlatırken özetle şunları kaydetti:

YÖNELİM ARTTI: Neden tüm sentetikler değil de sadece sentetik kannabinoidleri aldık? Sentetik katinonlar var, amfetamin, metamfetaminler var, yeni nesil uyuşturucular içerisinde, psikoaktif uyuşturucular içerisinde feniletilamin var, katinonlar da sentetik kannabinoidler kadar zararlı maddeler. Takdir siyasilerde. Yargıtay’da görüştüğümde olabileceğini söyledi. Farmakoloji uzmanlarıyla görüştüğümde kimyada kullanılan ilaçlarla bir tenakuz olur mu noktasında sıkıntı olmayacağı söylendi. Adli Tıp Kurumu’yla görüştüğümüzde, sentetik kannabinoidleri artır maddesine aldıklarında diğer sentetik maddelere yönelimin arttığını söylediler. Metamfetamin, amfetamin gibi diğer maddelere yönelimin arttığını söylediler. Bu anlamda genel kabul, tüm sentetikleri bir madde içerisine alabileceği yönünde.

DİREKT 15 YIL: Eğer biz tüm sentetikleri artırım maddesini alırsak temel uyuşturucu maddesi ticareti suçunda sadece esrar ve esrar gibi birkaç tane madde kalacak. Mesela ‘salvia diviniorum’ denilen zehirli mantarlar gibi, ‘ayahuasca’ denilen, Türkiye’de kullanılan birkaç bitki kalacak. Dolayısıyla tüm sentetikleri aldığımızda uyuşturucu maddenin temel cezasını on beş yıl yapmış gibi olacağız. Bir hukukçu nazarıyla temel cezayı direkt on beş yıl artırmak belki daha makul olabilir. Bu kişisel görüşüm. Diğer kannabinoidler, triptamin, fenetilamin, katinon, amfetamin ve türevlerinin kapsamına alınması hâlinde ayahuasca, ibogaine, khat, kratom, LSA gibi birkaç tane bitkisel madde kalıyor temel cezada.

BASIN KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Eker, “Basın Kanunu’nun 20’inci maddesine uyuşturucu madde suçlarının da ilave edilmesi düşünülebilir” dedi. Eker şöyle devam etti:

“Türk Medeni Kanunu’nun 432. maddesinde alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı dolayısıyla ailesine ya da yakınlarına zarar veren kişilerin derhal tedaviye başlaması ve gözlem altına alınmasıyla ilgili düzenleme var. İdari anlamda aslında bu süreci işletecek tedbirimiz var fakat bu maddeye dair farkındalık yok. Savcılarımızın, hakimlerimizin ve emniyetimizin farkındalığı yok. Mesela uyuşturucu ticaretinde, aslında zaten İnfaz Kanunu’nda normaldeki infazın şartlı salıverme oranı daha yüksek uygulanıyor. Mesela 2/3 iken 3/4’ü uygulanıyor uyuşturucu suçlarında ama kullanma için yok o, ticaret için var. Yani bu konuda infaz noktasında takdir Meclis’in, siyasi iradenin.”

Milliyet