Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren ünlü oyuncu 71 yaşındaki Ercan Yazgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren ünlü oyuncu 71 yaşındaki Ercan Yazgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçen hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren ünlü oyuncu Ercan Yazgan gece saat 23.05 sıralarında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden şu açıklama yapıldı:

“İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05’te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45’te hayata gözlerini yummuştur.

Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”