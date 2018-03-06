‘Üreterek dünya ile rekabet edeceğiz’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3. Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ortak akıl faaliyetleri kapsamında mahalle, ev, okul ve taksi durağı gibi farklı adreslere ziyaretler gerçekleştirirken her kesimlerinden vatandaşla da bir araya gelmeye devam ediyor. Selçuklu’da hizmet kalitesine katkı sağlayan bu etkinlikler üretimin kalbi olan organize sanayi bölgesi ziyareti ile devam etti. Başkan Altay, bu kapsamında 3. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Genmot Fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı gezerek üretim çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Altay daha sonra çalışanlarla birlikte öğle yemeği yedi ve çalışanlara hitap etti. Ziyarette AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de Başkan Altay’a eşlik etti.

Mehmetçiğin Afrin’deki terör unsurlarına yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Başkan Altay “Ülke olarak önemli bir sınav veriyoruz. Şu anda Afrin’de ordumuz çok büyük bir harekat yönetiyor. Tabi bu mücadeleler sürerken bizler de burada huzurlu bir şekilde işimizle iştigal ediyor, çocuklarımızla birlikte rahat zamanlar geçiyoruz. Aslında bu huzurlu zamanlarımızı oradaki askerlerimizin bizim için gösterdikleri fedakarlık ve mücadeleleriyle geçiriyoruz. Allah askerimizi muvaffak etsin ” dedi.



“Güçlü Türkiye’nin Yolu Üretimden Geçiyor”

Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği atılım hamlesinde üretim ve istihdamın büyük pay sahibi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Şunu gördük ki eğer üretmezsek ve yurt dışına satamazsak ayakta kalma şansı yok, söz söyleme şansı yok. Özellikle Müslüman coğrafyası ülkemizden çok şey bekliyor. Biz de güçlü bir ülke olmak zorundayız. Yaptığınız iş çok kıymetli, çok önemli. Allah işlerinizde kolaylık versin, emeğiniz yağlı olsun. Biz de sizlerin yaşantınızı kolaylaştırmak için belediyecilik adına Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimiz daha güzel olsun çocuklarımız daha iyi okullarda okusun, insanlarımız daha güzel mekanlarda çalışsınlar diye büyük gayretin içersindeyiz. İnşallah hep birlikte hem şehrimizi hem ülkemizi daha iyi noktalara götürmek için bu çabayı sarf ediyoruz.