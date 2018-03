Ünlü Ekonomistler KTO Karatay Üniversitesinde

Konya Ticaret Odasında (KTO) düzenlenen Ekonomi Zirvesi kapsamında Konya’ya gelen Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gündağ, Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Rüştü Bozkurt ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran KTO Karatay Üniversitesini ziyaret etti. Üniversite kampüsünü gezen, bölümler ve fakülteler hakkında bilgi edinen ünlü ekonomistler, Rektör Prof. Dr. Bayram Sade eşliğinde, İşletme bölümünden Prof. Dr. Osman Okka’nın dersine katıldı.

Konya Ticaret Odasında (KTO) düzenlenen Ekonomi Zirvesi kapsamında Konya’ya gelen Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gündağ, Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Rüştü Bozkurt ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran KTO Karatay Üniversitesini ziyaret etti. Üniversite kampüsünü gezen, bölümler ve fakülteler hakkında bilgi edinen ünlü ekonomistler, Rektör Prof. Dr. Bayram Sade eşliğinde, İşletme bölümünden Prof. Dr. Osman Okka’nın dersine katıldı.

Alanının duayen ismi Rüştü Bozkurt, 75 senelik ömrüne ilişkin edindiği deneyimleri Karataylılarla paylaştı. Her gencin günde en az iki saat özel bir alana odaklanarak çalışması gerektiğine vurgu yapan Bozkurt, günümüzde yaşanan küresel dönüşümle birlikte, zamanı yakalamanın artık mecburi bir hâl aldığını ifade etti. Dünyada özellikle son on yıllık süreçte nüfusu fazla olan ülkelerin gelişim gösterdiğini ifade eden Bozkurt, gelecek on yıl içerisinde ise nüfusu az olan ancak nitelikli nüfusa sahip olan ülkelerin gelişim trendini yakalayarak büyüyeceğini aktardı. Ayrıca Bozkurt, KTO Karatay Üniversitesinin modern kampüs alanına sahip olması ve Prof. Dr. Osman Okka gibi değerli isimleri bünyesinde barındırması sebebiyle, KTO Karatay’da öğrenim gören öğrencilerin çok şanslı olduklarını vurguladı.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gündağ ise günümüz iş hayatında rekabetin keskin hâle geldiğini, öğrencilerin nitelikli ve özel çalışmalarıyla rakiplerinden sıyrılabileceğini ifade etti. Bu anlamda Karataylılara kendilerini geliştirmeleri yönünde önerilerde bulundu.

KTO Karatay Üniversitesinde öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran ise son zamanların gözde konularından kripto paraya ilişkin soruları yanıtladı. Cüneyt Başaran, öncelikle kripto paranın son zamanlarda bir yatırım aracı gibi algılandığını ancak bu algının yanlış olduğunu belirtti. Özellikle yeni neslin kripto paraya büyük ilgi göstermesine karşın ülkelerin tedbir aldığını aktaran Başaran, Rusya ve Çin gibi ülkelerde kripto paranın yasaklanması hususunun da önemli olduğunu söyledi. Yükselen Bitcoin değerlerinin son zamanlarda aşağı yönlü hareketlendiğini belirten Başaran, ayrıca Bitcoin madenciliği vesilesiyle dünyada elektrik tüketiminin arttığını, bu artışla birçok ülkenin kendi enerji ihtiyacını karşılamakta zorluklar yaşayacağını belirtti

Ekonomistlerin KTO Karatay Üniversitesi ziyareti, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.