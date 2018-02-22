Üç ilden UMKE ekibi Afrin’e uğurlandı

Konya, Aksaray ve Karaman'dan 22 kişilik gönüllü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Afrin'e uğurlandı.

Konya, Aksaray ve Karaman’dan 22 kişilik gönüllü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Afrin’e uğurlandı.

Konya Sağlık Müdürü Mehmet Koç, İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek amacıyla UMKE ekibini yolcu ettiklerini söyledi.

Konya’dan 18 kişilik ekibin gideceğini dile getiren Koç, “Bu ekibin 2’si doktordur. Aksaray ve Karaman’dan da 2’şer kişilik ekip yer alıyor. Acil müdahale ve yoğun bakım hizmetlerinde çok deneyimli ekibimizin tümü gönüllü olarak bu göreve talip oldu. İnşallah biz de 4 UMKE aracımızla hepsini yolcu edeceğiz.” diye konuştu.

Konya UMKE Sorumlusu Ömer Göksu da Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana 180 kişilik UMKE ekibinin Afrin’e gitmek istediğini ifade etti.

Göksu, daha önceden Fırat Kalkanı Harekatı’nda da görev aldıklarını belirterek, “Arkadaşlarımız artık daha tecrübeli diyebiliriz. Ekibimin hepsiyle gurur duyuyorum. Mehmetçik’in yaptığı faaliyetin yanında bizim yaptığımız işin pek bir önemi yok.” dedi.

Konuşmaların ardından UMKE ekibi uğurlandı.