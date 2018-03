TYB Konya Şubesi 2018 Etkinlik Programını Açıkladı

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Başkan Prof. Dr. Hayri Erten ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüzeyme Yeşim Koçak, Melahat Ürkmez, Hatice Hilal Seyhan, Bekir Biçer, Aziz Ayva, Ali Fuat Baysal, Muhammet Acıyan, Salih Sedat Ersöz, Zeki Oğuz, Saffet Yurtsever, Yusuf Ziya Karipek, Hasan Bayraktar, İbrahim Can, Sadık Gökce’nin katıldığı bir basın toplantısı ile 2018 yılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Programın başında söz alan Büyükşehir Belediye Sekreteri Hasan Kılca, belediye olarak sivil toplum örgütlerine destek vermeyi görev addettiklerini söyledi. Kılca, Şehir Meydanın hemen yanında yaptıkları Konya Evlerini sivil toplum kuruluşlarına tahsis ettiklerini bu sayede bu kuruluşların daha rahat bir çalışma ortamına sahip olduklarını belirtti. Bu yıl bu alanda düzenlemesini yaptıkları Kılıçarslan Konferans Salonunu sivil toplum örgütlerinin hizmetine sunduklarını belirterek desteklerinin devam edeceği vurgusunu yaptı.

Kılca, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da TYB Konya Şubesi tarafından hazırlanan programlara desteklerinin devam edeceğini belirterek “Sayın Başkan ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Konya’ya kültürel katkı sunan kuruluşların başında yer alan Yazarlar Birliği ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Temennim bundan sonra da bu uyumun devam ettirilmesi” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca’dan sonra söz alan TYB Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Mehmetçiğimize rahmet dileyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti. “Öncelikle Zeytin Dalı Harekatına desteğimiz tamdır. Şanlı ordumuz ve Mehmetçiklerimiz huzuru sağlamak, zulmü önlemek ve bölgeye emniyeti getirmek için Afrin’de bulunmaktadırlar. Ayrıca bu coğrafyada ve vatanımızda toplumsal birlik, bütünlük ve istikrar için bu harekat elzem olmuştur. Kahraman Ordumuzun muzaffer olarak işi başaracağına inancımız da tamdır.

Bu yıl Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak Yönetim kurulumuz ve kıymetli üyelerimizle istişarelerimiz sonunda hazırladığımız planlı 37 ayrı etkinliğe Paydaşımız Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte imza atacağız. Büyükşehir Belediyemize kıymetli desteklerinden dolayı müteşekkiriz. Programlarımızın her birinin, Ülkemizin ve Konya’mızın sosyo-kültürel yaşamına değer katacağını düşünüyoruz.

24 yıldır Konya’da kültürel etkinliklerin adresi olan TYB Konya Şubesi, bundan sonra da aynı işlevi daha etkin bir şekilde görmeye devam edecektir. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hazırladığımız etkinlikleri aynı bilinçle gerçekleştirmeye çalışacağız. TYB Konya Şubesi olarak bu hizmetin kendimiz için toplumumuza, kültürümüze, dinimize ve devletimize karşı görev olduğuna inanıyoruz. Biz TYB Konya Şubesi olarak bu şehrin manevi zenginliğine, edebiyat, sanat, kültür ve düşünce dünyasına bu yıl boyunca yapacağımız 37 kültürel etkinlikle katkıda bulunmaya çalışacağız.”



ŞEHRİMİZİN SOSYO-KÜLTÜREL VE MANA AÇISINDAN MARKA DEĞERİNİ ARTIRIYORUZ

Şehirler yaşam merkezi oldukları kadar insanları aydınlatan, sosyalleştiren, medenileştiren ve geliştiren yaşam ortamları ve alanları olduğunu, Konya’da düzenlenen etkinliklerin şehrin sosyo-kültürel ve mana dünyasının marka değerini artırdığını ifade eden Erten, “Günümüzde şehirler, fiziki gelişmişlikleri kadar düşünce, kültür ve sanattaki atılımlarıyla da öne çıkmaktadırlar. Bu yıl daha çok mesai vererek etkinlik takvimimizi erken başlatıyoruz. Şubat ayından itibaren başlayarak her hafta en az bir etkinliğe imza atacağız. Tarık Buğra, Erdem Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu gibi değerlerimize her yıl olduğu gibi bu yılki etkinlik takvimimizde de yer verdik. Şiirden hikâyeye, tarihten felsefeye kadar geniş bir yelpazedeki programlarımızın ilki 17 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te TYB Konya Şubesi yanında Kılıçarslan Konferans Salonunda düzenleyeceğimiz, Prof. Dr. Ahmet Sevginin anlatacağı “Türk Edebiyatında Zihniyet Değişimi” konulu etkinlik olacak” dedi.

HER ETKİNLİK YETKİN VE UZMAN ARAŞTIRMACILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Erten konuşmasında “Türk Edebiyatında Zihniyet Değişimi, İran’daki Türk Lehçeleri, son zamanlarda çok seyredilen Tarihi Dizilerde Gerçeklik Algısı, Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra, Edebiyatımızda Su Kasidesinin değerlendirilmesi, Yerel Basının geçmişi, bu günü ve geleceği, Dinleti alanında değerli müzisyen Göksel Baktagir’in virtuozite ve müzikalite anlatı ve dinletileri, Mevlana Hazretlerinin Konya’ya gelişi anısına Aşkın Hakikat Bilgisine Dönüşümü söyleşisi, Mevlana şiir şöleni, vefatının 10.yılında Edebiyatımızda bir neslin ağabeyi olarak Erdem Beyazıt, yine vefatının 10. Yılında Cengiz Aytmatov’un eserlerinde ötekileştirme sorunu ve kendine dönüşüm yolları, yazı hayatının 50. Yılında Mehmet Doğan, şiir şair ilişkisi, Edebiyatımızda Mizah, şiirlerimizde Konya, Selçuklu Taç Kapıları, İslam Mimarisinde Anlam, İslam Medeniyetinde bahçe sanatı, savaş öncesi Kudüs ve Halep fotoğraf sergisi ve Türklerin Mirası belgeseli gibi etkinlikler kıymetli akademisyen ve uzmanlarınca anlatılıp değerlendirilecektir. Programımıza tüm ilgilileri ve genç arkadaşlarımızı bekliyoruz. TYB Konya Şubesinin 2018 kültürel etkinlik takvimi inşallah hayırlara vesile olur, Ülkemize ve Konya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Program tanıtımı sonrasında TYB Konya Şubesi Başkanı Hayri Erten tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Hasan Kılca’ya Belediyenin katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.