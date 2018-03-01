Türkiye’nin en genç zenginleri açıklandı

Bu yıl 100. Yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı en zengin 100 Türk listesinin sonuçları açıklandı.

Bu yıl 100. Yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı en zengin 100 Türk listesinin sonuçları açıklandı.

Dünyanın en prestijli ekonomi dergisi olarak kabul edilen Forbes “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. Listede ilk sırayı geçen yıla göre servetini 1,1 milyar dolar arttırarak 4,8 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker alırken 1984 doğumlu İpek Kıraç ve 1982 doğumlu Erden Timur en genç Türk zenginler olarak dikkat çekti.

İlk olarak 2015 yılında 400 milyon dolarlık servetiyle listeye 100. sırada giriş yapan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.’nin (NEF) kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, bu yıl 550 milyon dolarlık servetiyle listede 88. sırada yer aldı.

Gayrimenkul sektörünün en genç zengini

İnovatif ve yenilikçi yaklaşımıyla kurulduktan sonra içinde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak milyar lira ciroya ulaşan ilk şirket olan NEF’in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, 100 kişilik listede 1984 doğumlu İpek Kıraç’tan sonra en genç ikinci isim olurken, gayrimenkul sektörünün en genç ismi oldu.

Yarattığı Foldhome ve Foldoffice konseptleriyle sektöre birçok ilk kazandıran Erden Timur, 1982 yılında Mersin’de doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlayan Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından London School of Economics’te ekonomi eğitimi alan Timur, 2010 yılında kurduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile iş hayatına atıldı.

Konut satışında 3 yıldır lider

Markalı konut sektöründe son 3 yıldır en çok konut satışı yapan şirket olan NEF, 2017’de konut satış adedi, ciro ve teslimatta üç ayrı rekor kırdı. Geçen yılı bin 950 konut satışı ve 1,5 milyar lirayı aşan ciroyla kapatan NEF, son iki 4 bin 500’ün üzerine konut teslimatıyla rekor kırdı.

5 milyar lirayı aşan konsolide aktif büyüklüğüyle de konut geliştiricileri arasında sektörel liderliği kimselere bırakmayan NEF’in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Hedefimiz konut satışında 2018’de 2,1 milyar lira ciro yapmak” ifadelerini kullandı