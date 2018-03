TÜRKİYE’DE NAMUSLU ADAM AÇIĞI-Tayyar Çimen-Yeni Meram Gazetesi

Yakın zamanda rahmetli olmuş bir din alimimiz derdi ki, “Türkiye’nin en büyük açığı, namuslu adam açığıdır.” Bu açıktan yararlanmak suretiyle ve Türk halkının dinine olan büyük saygısından dolayı, din yobazları ve çıkarcılar, halkımızı Allah ile aldatmışlardır ve aldatmaya devam etmektedirler. Allah ile aldatmak, ülkemizde adeta bir sanayi kolu haline gelmiştir.

Türk Milleti’nin en saygılı olduğu, en hassas olduğu, en etkilendiği ve en çok fedakarlık yaptığı alan, kuşkusuz yüce dini İslam’ın alanıdır. İşte millet düşmanlarının, maddi çıkarcıların, yobazların, siyasal çıkarcıların da en fazla faaliyet gösterdikleri alan bu alandır. Edebi literatürdeki yaygın deyimle “Allah ile aldatmak” tabiri buradan gelmektedir. Koca milletin, yüce dininin kutsal kitabının ne dediğini, kendi dilinde okuyup anlayamamasının üzerinden asırlar geçmiş, sonuç değişmemiştir. Hala camilerimizde Kur’anımızı, anlayamadığımız Arapça’yla dinliyoruz. Hala yobaz dincilerin Arapça ile anlattıklarının ne olduğunu anlamadan dinleyenlerimiz çok. Dinimize hizmet, maneviyatımıza katkı adıyla Avrupa’daki vatandaşlarımızdan büyük ianeler toplayıp onları dolandıranlar ve bu yolla zengin olanları yakın geçmişte gördük. Almanya’da bu tür dolandırıcılık tespit edildi, sorumluları mahkum edildi, gelin görün ki, aynı sorumlular Türkiye’de suçsuz bulundu. Anlaşılıyor ki, Allah ile aldatmak öylesine kanıksanmış ve sıradanlaşmış ki, adli makamlar bile buna hoşgörülü bakabiliyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti, anayasal olarak laik bir ülkedir. Sosyal ve siyasal hayata din karıştırılmaması gerekir. Aslında laiklik, ülkesinde dinini istediği şekilde yaşamak isteyen dindarların en büyük güvencesidir, onların huzur ve mutluluk kaynağıdır ve en büyük dine hizmet kurumudur. Dinci sömürücüler işte bu yüzden laikliği sevmezler. Zira onların Allah ile aldatma faaliyetlerinin önündeki en büyük engel laikliktir.

Çok yakın geçmişimizde, Amerika’daki hain FETÖ teşkilatı, emperyalistlerin de (başta ABD ve AB) desteğiyle, milyonları Allah ile aldatmadı mı? “Allah ile aldatmak veya Allah ile aldanmak” şeklinde iki kelime ile ifade edilen bu olay öylesine önemli ki, değerli okuyucularım, 15 Temmuz 2016 da, koca Türkiye bu yüzden, neredeyse gümbür gümbür bir felaketin içine düşürülüyordu.

Dinimizi anlamak, yüce kitap Kuran’ı anlamak o kadar önemli ki. Akılcı, yüceltici, selametci, mutlu edici dinimizin her buyruğunu, kendi dilimizde anlamalıyız, özümsemeliyiz. Din adamı olduğunu sanan aşırı mutaasıp veya yobaz insanların (gerçek din adamlarını tenzih ederim) elinde, Türk Müslümanlar çok aldatılıyorlar. Onların gürültülü Arapça fıkıh örneklemeleri, sanki “anlamasınlar, bizi önemsesinler” duygusu uyandırıyor. Cuma namazlarında, oldukça kalabalık görüp sevindiğim genç insanların, camide, Allah’ın buyruklarını, kutsal kitabın dediklerini, kendi dillerinin sadeliği içinde anlamaları ne kadar güzel olurdu diye düşünüyorum. Aydın din adamlarımızı sosyal hayatımızın bütün mekanlarında, bira içenin karşısında kahvesini yudumlarken, kokteyl partide elinde meyve suyuyla konuşan, sorulara cevap veren, tiyatroda alkışlayan olarak görmek istiyorum. Her zeminde, her zamanda güzel dinimizi en güzel şekilde temsil etmeli, sorulan her soruya dinimin üstün nitelikli buyruklarıyla cevap vermeli, ikna edici olmalı, benim aydın din adamım. Diyorum ki, ancak böyle kapatabiliriz, namuslu adam açığını.

Yoksa, din sömürücüleri, bizi Allah ile aldatmaya devam ederler.

Saygılarımla.