Türkiye’de en çok Konyalı ve Urfalı var

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 sonuçlarından “Türkiye’nin Hemşehri Profili”ni çıkardı.

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 sonuçlarından “Türkiye’nin Hemşehri Profili”ni çıkardı.

Türkiye’de en çok Şanlıurfalı, Konyalı ve İstanbullu var

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı nüfus hariç Türkiye’nin nüfusu 79 milyon 891 bin 464 olarak tespit edildi. Nüfusa kayıtlı olunan illere bakıldığında Türkiye’de en çok Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı kişilerin yaşadığı belirlendi. Yani Türkiye’de en çok hemşehrisi olanlar 2 milyon 697 bin 75 kişi ile Şanlıurfalılar oldu. Türkiye’de yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlar, yabancı nüfus hariç Türkiye nüfusunun % 3,38’ini oluşturarak nüfusa kayıtlı olunan il sıralamasında ilk sırada yer aldı. Nüfusa kayıtlı olunan il sıralamasında Konyalılar %3,18’lik pay ve 2 milyon 544 bin 528 kişiyle ikinci sırada, İstanbullular %3,17’lik pay ve 2 milyon 530 bin 753 kişiyle üçüncü sırada, Diyarbakırlılar %2,77’lik pay ve 2 milyon 209 bin 373 kişiyle dördüncü ve Ankaralılar %2,49’luk pay ve 1 milyon 988 bin 330 kişiyle beşinci sırada bulundu.

Türkiye’de en az Yalovalı, Tuncelili ve Bilecikli var

ADNKS 2017 sonuçlarına göre TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü illerinden Karaman ilinin nüfusuna kayıtlı vatandaşların sayısı 351 bin 200 oldu. Karamanlılar Türkiye’deki yabancılar hariç nüfusun %0,44’ünü oluşturarak 72’nci sırada yer aldı.

Türkiye’de en az hemşehrisi bulunanlar ise Yalovalılar oldu. Yalovalılar 128 bin 693 kişiyle Türkiye nüfusundan % 0,16 pay alarak sonuncu oldu. En az hemşehrisi bulunanlar sıralamasında Yalovalıları % 0,32 pay ve 256 bin 301 kişiyle Tuncelililer, %0,34 pay ve 271 bin 803 kişiyle Bilecikliler, %0,34 pay ve 274 bin 988 kişiyle Bayburtlular ve %0,39 pay ve 315 bin 395 kişiyle Kilisliler takip etti.