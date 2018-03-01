Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye’nin lider ülke olma hedefini ortaya koymasıyla emperyalist güçlerin birleştiğini, açıkça ve silahlı bir şekilde mücadele etmeye başladığını belirterek, “Türkiye tarihi misyonunu mutlaka yerine getirecek. Sömürülen, parçalanan, birbirleriyle savaştırılan, ırkçılık cereyanlarıyla parça parça edilen coğrafyamızın tekrar toparlanması için Türkiye liderliği ele alacak ve Lider Ülke Türkiye hedefi mutlaka gerçekleşecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye’nin lider ülke olma hedefini ortaya koymasıyla emperyalist güçlerin birleştiğini, açıkça ve silahlı bir şekilde mücadele etmeye başladığını belirterek, “Türkiye tarihi misyonunu mutlaka yerine getirecek. Sömürülen, parçalanan, birbirleriyle savaştırılan, ırkçılık cereyanlarıyla parça parça edilen coğrafyamızın tekrar toparlanması için Türkiye liderliği ele alacak ve Lider Ülke Türkiye hedefi mutlaka gerçekleşecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yatırım incelemeleri, yerel buluşmalar ve ziyaretler kapsamında Kulu ilçesinde çeşitli programlara katıldı. Kulu’da ilk olarak teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, Büyükşehir ve Kulu Belediyesi yöneticilerinin katıldığı “Yerel Buluşmalar” programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 28 Şubat süreci ile ilgili açıklamalar yaptı. 28 Şubat sürecinin banisi olanların 28 Şubat’ın bin yıl süreceğini söylediklerini hatırlatan Başkan Akyürek, o dönemde özgürlüklerin ve insanlar arasındaki bağların zayıflatıldığını, çalışma, konuşma ve eğitim hürriyetinin insanların elinden alındığını söyledi.

“Lider ülke Türkiye hedefi mutlaka gerçekleşecek”

O sürecin atlatıldığını ve Türkiye’nin Lider Ülke Türkiye hedefi için yol aldığını kaydeden Başkan Akyürek, “20. yüzyılın başında dünyanın en güçlü 5 devletinden birisi olan Osmanlı İmparatorluğu’nu kaybettik. Bu öyle bir deprem ki hala artçı sarsıntıları devam ediyor. Osmanlı toprakları üzerinde herkes dili, dini, rengi farklı bile olsa barış içinde bir arada yaşıyordu. Osmanlı toprakları üzerinde şu anda 63 ülke var. Bu yıkılıştan sonra bilhassa İslam dünyası sömürge haline geldi. Bizim literatürümüzde sömürge diye bir şey yoktur. Batı literatüründe ise onu bir övünç olarak kullanırlar. Ülkemizde de bir asimilasyon, sömürgeci bakış açısının yerleştirilmesi için çalışanlar oldu. Sömürge aydınları ortaya çıktı. Fakat şimdi artık milletimiz uyandı. Çünkü burası Osmanlı bakiyesi ve Osmanlı coğrafyası ile ilgili sorumlulukları olan bir ülke. Türkiye ne zaman ki artık talimatla hareket etmeyeceğiz dedi, lider ülke olma hedefini ortaya koydu, her taraf birleşti. Açıkça ve silahlı bir şekilde mücadele etmeye başladılar. Milletimiz bu oyunlara tabi ki gelmeyecek. Türkiye tarihi misyonunu mutlaka yerine getirecek. Tarihteki sorumluluğuna mutlaka sahip çıkacak. Sömürülen, parçalanan, birbirleriyle savaştırılan, ırkçılık cereyanlarıyla parça parça edilen coğrafyamızın tekrar toparlanması için Türkiye liderliği ele alacak ve Lider Ülke Türkiye hedefi mutlaka gerçekleşecek. Çalışmalarımız, gayretlerimiz, bütün hedefimiz böyle bir amacı tahakkuk ettirmek için olmalıdır” dedi.

“Kulu’ya 87 milyonluk yatırım yapıldı”

Programda Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Kulu’ya yaptığı yatırımlardan örnekler veren Başkan Akyürek, ilçede 112 kilometrelik mahalle yoluna 12 milyon 700 bin lira harcandığını, 44 kilometre mahalle yolunun ihalesinin yapıldığını söyledi. İçme suyu ve kanalizasyonda nüfus ölçeğinde en büyük yatırımın Kulu’ya yapıldığını kaydeden Başkan Akyürek, “50 kilometre içme suyu yatırımı 4 milyon lira ile tamamlandı. Bazı mahallerimizin problemi çözüldü. Ayrıca bir de 20 milyon liralık grup suyu çalışmamız oldu. 216 kilometre kanalizasyon şebekesi için de 26 milyon lira harcandı” dedi. Mahalleye dönüşen beldelerin ardından köylerdeki altyapı yatırımlarının da nüfusa göre sırayla tamamlanacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Konyamızın 1.200 mahallesinin tamamında altyapı problemlerini tamamlayarak Türkiye’nin 19’da birini hem imarlı, planlı, hem de altyapısı tamamlanmış hale belediyemiz eliyle getirmiş olacağız. Bu da 2 milyarlık liralık yatırım gerektiriyor” ifadelerini kullandı. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Kulu’ya 87 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını belirten Başkan Akyürek, bu yaz tamamlanacak mahalle yolları ve yarım yatırımların tamamlanmasıyla ilk 5 yıllık hedefi aşmış olacaklarını dile getirdi.

“Büyükşehir dillere destan hizmetler üretti”

AK Parti Kulu İlçe Başkanı İsa Ölçer, düzenlenen program ve ilçeye kazandırılan yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti. Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Yeni Büyükşehir Yasası tartışılırken yüzölçümü olarak büyük olan Konya’da nasıl çözüleceğinin konuşulduğunu fakat bu konuda en başarılı ilin Konya olduğunu vurgulayarak, “Bunda Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ekibinin özverili gayretleri var. Kendilerini tebrik ediyorum. Şu anda Türkiye’nin en başarılı belediyesi Konya Büyükşehir’dir. Bu kadar büyük bir alanda dillere destan hizmetler üretildi. Biz Kulu’da beklediğimiz bütün yatırımları aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kulu Şeyh Edebali Anadolu Lisesindeki programın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışması yapılan mezarlıkta incelemelerde bulunan Başkan Akyürek, Konya’daki mezarlıkların ardından ilçelerdeki mezarlıkların da düzenleme çalışmalarını yaptıklarını ve Mezarlık Bilgi Sistemi kurduklarını ifade etti.



Yatırımlar incelendi, yeni bir otobüs hizmete sunuldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kulu ilçesine kazandırılan ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak kullanılacak Şehir Konağı ile Kulu Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde de incelemelerde bulunan Başkan Akyürek, daha sonra ilçeye yapılan prestij caddeyi inceleyerek otobüs teslim törenine katıldı. Başkan Akyürek, ilçeye kazandırılan yatırımların ve ilçe halkına hizmet vermek üzere alınan yeni otobüsün hayırlı olmasını diledi.



“KOMEK Konya’nın en yaygın eğitim çalışmasıdır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ve beraberindekiler son olarak KOMEK Kulu Şubesi’ni ziyaret ettiler. KOMEK’in Konya genelinde en yaygın eğitim çalışması olduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, kuruluşundan bu yana KOMEK’ten hizmet alanların sayısının 568 bin olduğunu ifade etti. Kulu Kurs Merkezi’nde ise 3 bin 573 kursiyerin eğitim aldığını belirten Başkan Akyürek, “KOMEK, hem bir sosyalleşme vesilesi oluyor; kardeşliği, tanışmayı, bir arada olmayı, komşuluk ilişkilerini artırıyor hem de sanat ve meslek öğrenme imkanı sağlıyor. KOMEK kapısından girmek, burada hizmet vermek, hizmet almak, bu ailenin bir ferdi olmak büyük bir ayrıcalıktır. Emek veren, katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Kulu’da Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’ni de tamamladıklarını, hizmete açma aşamasında olduklarını belirten Başkan Akyürek, “Orada yüzme havuzu, spor salonu, saunası, meslek edindirme kus bölümleri, kafeteryası ve sosyal alanlarıyla bir merkezimizi yakında hizmete açacağız. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.