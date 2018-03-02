Türkiye şehitlerine ağlıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. 8 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. 8 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı

ABDULLAH TAHA KOÇ/KONYA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un (23) memleketi Konya’ya ateş düştü. Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç’a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç’un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

BURHAN AÇIKKOL /ISPARTA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un (24) Isparta’daki ailesine acı haber verildi.

Afrin bölgesinde Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un acı haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü’nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi.

ARİF DEMİREL /KASTAMONU

Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü.

Şehit Demirel’in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

UĞUR PALANCI/İZMİR

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın acı haberi İzmir’deki ailesine verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Uğur Palancı’nın (28) İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Gaziemir Gazikent Mahallesi’ndeki babaevine giden askeri yetkililer ile Kaymakam Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini emekli polis baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı’ya verdi. Aile gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı.

MEHMET DİNEK /DENİZLİ

TSK’nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Şehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli’deki evine Türk bayrakları asıldı.

OĞUZHAN DEMİR/ESKİŞEHİR

Afrin’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in Eskişehir’deki baba ocağına acı haberi ulaştı. Afrin’e bağlı Bilalköy yakınlarında teröristler ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin’in Emek Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çetin’in acı haberini alan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin’i askeri erkan sakinleştirirken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise adreste hazır bulundu. Şehit haberini alan aile yakınları ve mahalleliler de taziye için gelmeye başladı.

HENÜZ 1.5 AYLIK KIZI VAR

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Çetin’in 1 sene önce evlendiği, şehidin kızının 1,5 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Ayrıca şehidin Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu aktarıldı.

RIDVAN ÇEVİK/VAN

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin´de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in (26) Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

BABASI İSTİFA ETMESİNİ İSTEMİŞTİ

Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti. Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin´e giderek şehit olacağını söyledi.