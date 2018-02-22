Türkiye şampiyonu olan Beyşehirli milli sporcu gururlandırdı

Antalya'da son bulan Türkiye Büyükler ve Gençler Muay Thai Şampiyonasında 48 kilo büyük bayanlar kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olan Beyşehirli milli sporcu Nazife Uzuner'in başarısı memleketinde sevinçle karşılandı.

Antalya’da son bulan Türkiye Büyükler ve Gençler Muay Thai Şampiyonasında 48 kilo büyük bayanlar kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olan Beyşehirli milli sporcu Nazife Uzuner’in başarısı memleketinde sevinçle karşılandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehirli milli sporcuyu Türkiye şampiyonasında gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ederken, kendisiyle ilçe olarak gurur duyduklarını belirtti. Antrenörü Resul Uzuner de, şampiyonada yaptığı 6 maçı da kazanarak altın madalyaya ulaşan ve birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran 25 yaşındaki milli sporcunun, elde ettiği bu başarıyla önümüzdeki aylarda Meksika’da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyledi.