Türkiye geçen yıl 1 milyar dolarlık yağ ihraç etti

Türkiye'den geçen yıl 1 milyar dolarlık bitkisel yağ ve ürünleri ihracatı yapıldı.

Türkiye’den geçen yıl 1 milyar dolarlık bitkisel yağ ve ürünleri ihracatı yapıldı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, yaptığı açıklamada, yağ üretiminde Türkiye’nin dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye’den 2016 yılında 80 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Büyükhelvacıgil, “2017 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısını 110’a çıkardık. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. En çok ihracatı Irak, Suriye ve Cibuti başta olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine gerçekleştiriyoruz.” dedi

Büyükhelvacıgil, 2016 yılında 1 milyon 200 bin ton bitkisel yağ ve ürünleri ihracatına karşılık 1 milyar 200 milyon dolar gelir elde edildiğini, geçen yıl ise 1 milyon tonluk ihracat karşılığında sektörün 1 milyar dolar gelir sağladığını belirterek, ihracat gelirinin yüzde 16 azaldığına dikkati çekti.

Geçen yıl yaptıkları ihracatta ayçiçek yağı oranının bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 azaldığını ve 600 bin tondan 524 bin tona gerilediğini anlatan Büyükhelvacıgil, “En çok ihracatı Irak’a yapıyoruz ancak Irak hükümeti geçen yıl büyük bir ayçiçek yatırımı yaptı. Bu da bizim ihracatımızı menfi yönde etkiledi. Dolayısıyla geçen yıl ihracatımız bir önceki yıla göre 200 milyon dolar azalmış oldu. İhracatımızı artırmak için çabalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Yılda 1,5 milyon ton yağlı tohum üretiliyor

Büyükhelvacıgil, ülkedeki tüketicilerin yüzde 85’inin ayçiçek yağını tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Güneydoğu’da Irak’a yağ ihraç eden çok kaliteli firmalarımız mevcut. Yine Irak’ta marka olmuş ve tüketicinin olmazsa olmazı markalarımız var. Bunlar ülkemiz adına gurur verici. Yüksek teknolojiye sahip, bu coğrafyanın en güçlü ülkelerinden biriyiz. Pazarlama ve satışı bildiğimiz için de doğru ürünler üretiyoruz ancak her yıl ihtiyacımız olan 2-2,5 milyon ton yağlı tohum üretmemiz gerekiyor. Şu anda bunun ancak 1,5 milyon tonunu üretiyoruz.”