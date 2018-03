TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURAN VE TÜRKİYE HARİTASINI LOZAN İLE ÇİZEN MİLLETE TÜRK MİLLETİ DENİR - ÜMİT SÜRMELİ - YENİ MERAM GAZETESİ

ŞİMDİ SİZE ATATÜRK’ÜN TÜRKLÜK SEVGİSİNİ ANLATACAĞIM

Kimler Atatürk’e karşıdır?

YUNAN, İTALYAN, İNGİLİZ, ABD, İSRAİL, FRANSA, ALMANYA, ARAP DÜNYASI’NDAKİ ABD UŞAĞI ARAPLAR

Neden karşıdırlar?

Yok ettiklerini sandıkları bir milleti yeniden diriltip, hepsinin şaşkın bakışları altında çağdaş, kendine yeten, sürekli üreten, borç almayan, fabrikasını, bankasını, Türk Milleti ve Türk Devleti’nin öz sermayesi ile kurup kalkınmayı köyden başlatan dehanın yarattığı muhteşem devlete ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan bu dev lidere hem hasetle hem de hayranlıkla bakmak zorunda oldukları için karşı oldular.

ATATÜRK DİYOR Kİ!

Benim dünyada yegane fahrim ve servetim Türklük’ten başka bir şey değildir.

Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür, ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

Türk! Öğün, Çalış, Güven.

Bir Türk dünyaya bedeldir.

Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.

VE

Milli mevcudiyetimize, TÜRK MİLLETİ sözüne, TÜRK sözüne DÜŞMAN OLANLARLA DOST OLMAYALIM. Böylelerine karşı bir Türk şairinin dediği gibi,

‘TÜRKÜM VE DÜŞMANIM SANA, KALSAM DA BİR KİŞİ’ diyelim.

TÜRK sözüne, TÜRK MİLLETİ sözüne dayanamayan TÜRK MİLLETİ düşmanlarına, bu hakikati ifade ettiğimiz gün, kanaatimize, ülkümüze, istikbalimize yan bakan her ferdi düşman telakki ettiğimiz gün, milli benliğimize uzanacak her eli şiddetle kırdığımız, milletin önüne dikilecek her engeli derhal devirdiğimiz gün, hakiki kurtuluşa erişeceğiz ve sizler gibi aydın kararlı imanlı gençler sayesinde bu kurtuluşa ulaşacağımıza emin olabiliriz.

NE BÜYÜKSÜN PAŞAM!

YUKARIDAKİ SÖYLEVİ 1923 YILINDA SÖYLEMİŞ VE TÜRK MİLLETİ OLMAKTAN TÜRKÜM DEMEKTEN UTANANLARDAN VE UTANACAK OLANLARDAN 1923 YILINDA İLERİYİ GÖREREK BİZİ UYARMIŞSIN.

NURLAR İÇİNDE, IŞIKLAR İÇİNDE KAL.