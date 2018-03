“Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” Beyşehir’de

Beyşehir ilçesinin yöresel lezzetleri bir televizyon kanalında yayınlanan “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” adlı yemek programında 3’üncü kez ekranlara gelecek.

Beyşehir, Başyayla ve beraberindeki program çekim ekibini misafir etti. Beyşehir Belediyesi’nin evsahipliği ve Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü görevlilerinin mihmandarlığında gerçekleştirilen çekimlerde Beyşehir yöresine ait geleneksel yemekler tanıtıldı.

Program ekibi, Beyşehir Taşköprü Aile Çay Bahçesi ile ilçe merkezindeki bir restoranda ve Huğlu Mahallesi’nde çekimler gerçekleştirdi. Huğlu Mahallesi’ndeki çekimler esnasında Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı da çaldığı marşlarla programa destek verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, çekimler esnasında Başyayla ile biraraya geldi ve sohbet etti. Özaltun, Başyayla ve ekibine Beyşehir ve yöresel yemeklerinin tanıtımına verdiği katkı ve desteklerden ötürü teşekkür etti.

Başyayla, yaptığı açıklamada, Lezzet Yolculuğu ekibi olarak Beyşehir’i çok sevdiklerini ve programın Konya bölümleri olduğunda mutlaka çekim için ilçeye geldiklerini anlatarak, “Çünkü, Beyşehir’in çok köklü bir tarihi var, yaklaşık 9 bin yıllık tarihiyle, doğal güzellikleriyle, hem inanç, hem gastronomi anlamında, hem de kültür anlamında ciddi bir turizm kentimiz olan Konya’yı ve bulunduğu coğrafyayı çok iyi temsil ediyor.Milli parklarıyla, muhteşem gölüyle, göresi, gezilesi, ziyaret edilesi bir beldemiz, kentimiz. Biz her sene geldiğimiz vakit yemek kültürüne değiniyoruz, teyzelerimiz nasıl giyinir,nasıl konuşur, ne üretirler, bahçelerinde bunları ifadelendiriyoruz, türkülerini söylüyoruz, halk oyunlarına eşlik ediyoruz.” dedi.

Türkiye’nin en önemli ve en büyük tatlı su kaynağının da Beyşehir’de olduğunu vurgulayan Başyayla, Beyşehir yöresiyle ilgili övgü dolu sözlerine şöyle devam etti:

“Etrafında da çok kadim bir coğrafya ve çok köklü bir tarihi var. Güler yüzlü ve çalışkan insanlarıyla dopdolu olan Beyşehir’i lezzet yolculuğu ekibi çok seviyor. Her geldiğimizde başkanımız ve ekibi de sağolsunlar bize çok iyi mihmandarlık yapıyorlar. Bu köklü tarihin herkese anlatılması lazım, ifadelendirilmesi lazım. Sizler zaten bu işi çok iyi yapıyorsunuz, gelen medya kuruluşlarına verdiğiniz desteklerle, hem turizme katkı sağlıyorsunuz,hem tarihine katkı sağlıyorsunuz. Biz bundan mutlu oluyoruz. Beyşehir her geldiğimizde biraz daha güzelleşiyor, sabah vakitlerinde geldiğimizde hanımefendiler, beyefendiler göl kenarında yürüyüş yapıyorlardı, yaklaşık 155 kilometrelik bir kıyı parkuruyla gölün etrafı büyük bir nimet. Etrafındaki milli parkı, endemik yapısı, florası, kuş ve balık çeşitliliği açısından çok kıymetli Beyşehir. Herkesi davet ediyoruz Beyşehir’e, biz her sene geliyoruz zaten.”

Yaklaşık bir ay sonra ekranlara gelmesi beklenen “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” programında Beyşehir’e ait yöresel yemeklerden bamya çorbası, soğan aşı, fasülye kayganası, patates mıhlası, kuru dolma, arabaşı çorbası,tarhana, asker kurabiyesi,balık yemeği çeşitleri, Huğlu bazlaması gibi daha pekçok lezzet tarifleriyle anlatıldı,tanıtıldı.