TSYD Konya Şubesinde Recep Çınar güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi olağan genel kurul toplantısında Recep Çınar yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi olağan genel kurul toplantısında Recep Çınar yeniden başkanlığa seçildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonundaki genel kurul saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Divan Başkanlığını ASKF Başkanı Remzi Ay’ın yaptığı toplantıda denetim ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi. Tek listenin yer aldığı seçimlerde Recep Çınar başkanlığındaki liste oy birliği ile yeniden seçildi. Listede Murat Dönmez, Tolga Durmaz, Selahattin Akçakaya,

H.İbrahim Parlak, Mehmet Yenikaynak ve Burak Taşpınar da yer aldı.

Recep Çınar teşekkür konuşmasında, “Tüm arkadaşlarımızla birlikte önemli projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Üyelerimiz arasında birlik ve dayanışma içinde çalışarak devraldığımız bu bayrağı tüm arkadaşlarımızla ve kulübümüzün sporcularıyla birlikte TSYD Konya Şubesini daha yukarılara taşımak istiyoruz” dedi.

Genel kurula, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurlu Üyesi Mustafa Aslan, BİK Konya Şube Müdürü Özden Konur ve çok sayıda spor kulübü başkanı, spor kulübü yöneticileri ve TSYD üyeleri katıldı.

Genel Kurulun sonunda, TSYD Konya Şubesi’nin altın sporcusu Selver Şeker’e TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in teşekkür mektubu ve altın hediyesi Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan tarafından takdim edildi.