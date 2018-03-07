TSK’dan Afrin açıklaması! Son sayı 2940

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana toplam 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana toplam 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin Harekatı’ndan (Zeytin Dalı Harekatı) bugün 47. gün. Şu ana kadar harekatta 2878 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Afrin-Cinderes hattı koparıldı. Cinderes’e meskun mahal operasyonu için hazırlıklar devam ediyor.



2940 TERÖRİST ETKİSİZ, 154 BÖLGE TEMİZLENDİ

Afrin’de şu ana kadar 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken 4’ü belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 154 bölge kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO Afrin merkezine 5 kilometre daha yaklaştı.