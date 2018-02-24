TSK: ‘1931 terörist etkisiz hale getirildi’

TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931 oldu.

TSK ve ÖSO’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931 oldu.

TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı harekatı 36. gününde başarıyla sürdürülüyor. Cinderes’teki terör mevzileri Türk helikopterleri tarafından gece saatlerinde bombalandı.

Savaş uçakları ise Mabetli ve Şeran’daki hedefleri imha etti. Afrin’in doğusunda yer alan Tel Rıfat’tan YPG’li teröristler çekildi ve Beşar Esad güçleri ilçeye girdi.

Maskah köyünün dün alınmasıyla Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO unsurları Raco’nun girişine dayandı.

Gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Maskah köyünden ilk fotoğraf paylaşıldı.