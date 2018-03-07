Trump, en zenginler listesinde 200 sıra geriledi

Forbes'ın bu yıl 31. kez yayımlanan "Milyarderler Listesi"ne göre, ABD Başkan Trump'ın serveti yaklaşık 400 milyon dolar azalarak 3,1 milyar dolara geriledi.

Forbes’ın bu yıl 31. kez yayımlanan “Milyarderler Listesi”ne göre, ABD Başkan Trump’ın serveti yaklaşık 400 milyon dolar azalarak 3,1 milyar dolara geriledi.

Trump, servetinde yaşanan kayıpla, Milyarderler Listesi’nde 566. sıradan 766. sıraya düştü.

Forbes, Trump’ın servetindeki azalışı, New York’taki gayrimenkul piyasasının daha rekabetçi hala gelmesine, hukuki masraflara ve bazı golf tesislerinin zarar etmesine dayandırdı.

İlk sırada Bezos yer aldı

Forbes Milyarderler Listesi’nin birincisi ise 112 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos oldu.

Uzun yıllardır birinciliği koruyan Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise tahtını kaptırdığı Bezos’un ardından 90 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı.

Berkshire Hathaway’ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle üçüncü, Louis Vuitton’un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolarla dördüncü, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 71 milyar dolarlık servetiyle beşinci oldu.

Listede 40 Türk yer alıyor

40 Türk’ün de yer aldığı listede Türklerin toplam serveti 72,4 milyar dolara yükseldi. Listede yer alan Türklerin ağırlığı geçen yıla göre önemli oranda arttı. Türklerin toplam sayısı geçen yıla göre dokuz, toplam serveti ise 20,2 milyar dolar artış gösterdi.

En zengini Murat Ülker

Türkiye’nin en zengini Murat Ülker 4,8 milyar dolarlık servetiyle dünya sıralamasında 422’nci oldu. 2013’ten bu yana en fazla Türk’ün yer aldığı listede Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara da dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı.

Listede 1 milyar dolarlık servete sahip olan isimler, Türk milyarder Olgun Zorlu ile birlikte 2.124’üncü sırada yer aldı. Bu yıl ilk kez dünya milyarderleri arasında yer alan Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı 1,4 milyar dolarlık servetiyle listeye 1.650’nci sıradan girdi. Kardeşleri Ayhan Tosyalı ve Fatih Tosyalı ise 1,3 milyar dolarla 1.756’ncı sırayı paylaştı. Ayrıca Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca da 1,3 milyar dolarlık servetiyle 1.756’ncı sırayı paylaşan isimlerden oldu.

ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl giren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2,8 milyar dolara çıkardı. ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti, 1,5’er milyar dolarlık servetle ilk kez dünya milyarderleri arasında yer aldı.

İngiltere’de kurup 2004’te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile internet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu da 1,6 milyar dolarla ilk kez listede yer alan Türklerden oldu.