Trafik sigortasında yeni model yolda!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gündemi değerlendirdi. Trafik sigortasında yeni model çalışması yürüttüklerini belirten Şimşek, “Biz..

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gündemi değerlendirdi.

Trafik sigortasında yeni model çalışması yürüttüklerini belirten Şimşek, “Biz birkaç boyutlu çalışıyoruz. Düzenlemeler çok net olacak. Hiç kimse zarar ettiği bir sektörde çalışmaz. Hazine olarak sürdürülebilirlikle makul prim konusunu dengelememiz lazım” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in konuşmalarından satır başları;

İstihdamda Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Geçen yıl 1 milyon 448 bin vatandaşa iş bulmuşuz, bu çok ciddi bir rakam. AB aynı dönemde 1 milyon 950 bin kişiye iş bulmuş. Bu muazzam bir başarı. Dünyada istihdam artışında ilk üçlerdeyiz. Türkiye’de işgücüne katılım oranı hızla artıyor. Bu yıl büyümenin program hedeflerinde gideceğini varsayarsak işsizlikte de tek haneye ineceğiz. Türkiye bütçede hedeflerini tutturmakla kalmadı, hedeflerden daha iyi performans sergiledi. Bütçe Türkiye’nin en güçlü taraflarından bir tanesi. Türkiye 2018’de de hedeflerini tutturacak. Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği şoklara karşı da elimizi güçlendiren en önemli unsur bu.

HAREKATIN ETKİSİ SON DERECE SINIRLI

Etki sınırlı olacak demiştim şu ana kadar da öyle. Harekat başladıktan sonra dünyada enflasyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlandı. Türkiye göreceli olarak daha iyi bir performans gösterdi. Kur nisbeten istikrarlı. Faizlerde dünyada yükseliş trendi var. Dünyadan kopuk Türkiye’nin kötü performansı yok. Olup bitenleri harekatla ilişkilendirmek doğru olmaz. Harekat reel ve piyasa anlamında etkisi sınırlı olmuştur. Piyasalara etkisinin göreceli olarak son derece sınırlı olacağına inanıyorum. Türkiye’nin terör tehdidine karşı bir operasyon olduğu algısı hakim. Tek endişe ABD ile Türkiye karşı karşıya kalır mı? Bu yönde sorular alıyoruz dönem dönem. Terör konusu Türkiye’nin istikrarına, birliğine beraberliğine tehdittir. Biz müttefiklerimizi yanımızda görmek istiyoruz.



ENFLASYON YIL SONUNDA TEK HANEYE İNER

Geçen sene hammadde fiyatları yüzde 30 artmış. Buradan kaynaklı enflasyon şoku yaşadık. Aralıktan itibaren aşağı yönlü trende girdi. Bu yılın sonu itibariyle tek haneye inecek. Merkez Bankası’nın tahmini yüzde 7,9. Biz tek haneye çekme konusunda güçlü bir irademiz var. En belirleyici faktör kur. Şimdi göreceli bir istikrar var. Liranın aslında reel olarak daha güçlü bir desteğe sahip olduğu kanısındayım. Güçlü bir büyüme performansı var. En kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum. İkinci husus petrol fiyatları 45 dolardan 70 dolara kadar çıktı. Bu seviyelerde kalacağı varsayımıyla enflasyonist etki sadece kur üzerinden olur o da sınırlı olur. Gıda fiyatları konusunda çok boyutlu çalışıyoruz. Orada da hafif iyileşme olduğunu görüyoruz. Biz şu anda öngördüğümüz gibi tek haneye indirir hedefleri tutturursak beklentiler de iyileşir. Kamu fiyatları da zaman zaman etkili olabiliyor. Enflasyonun tek haneye inme ihtimalini yüksek görüyorum. Yılın ilk çeyreğinde inecek hafif belki tekrar yükselecek ama yeniden düşecek.

Bireysel Emeklilikte, şu anda 79,5 milyar TL tasarruf birikti. 2 aylık cayma süresini 6 aya çıkarıyoruz. Fonlar faizden en az yüzde 10-12 kazandırıyor. Tasarruf etmek isteyenlere devlet katkı sağlıyor.

KONUT HESABIYLA EV ALMAK DAHA CAZİP HALE GELECEK​

Şu ana kadar konut hesabına ilgi son derece sınırlı oldu. 12 bin 600 kişi, toplam kaynak 81 milyon civarında. Çeyiz hesabında 25 binin üzerinde. Son tasarıyla konut hesabını cazip hale getiriyoruz. BES’te olduğu gibi ilk konutu almak için uzun süreli tasarruf yaparsanız devlet olarak biz yüzde 25 oranında destek vereceğiz. Evi alırken şu anda harç var. O konuda da kolaylık sağlayacağız. Gerçekten uzun vadeli birikim sonunda konut hesabıyla ev almak cazip hale gelecek. Siz tasarrufu yaptığınız dönemde daha düşük faize razı olursanız kredi döneminde de daha düşük faizli konut kredisi alabiliyorsunuz.

TRAFİK SİGORTASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Sektörle bir araya geldik. Sektör tavan fiyattan ciddi zarar etti, bu sürdürülebilir değil. Geçen sene reel olarak primlerde düşüş yaşandı. Biz oturup sistemi gözden geçirmek zorunda kalacağız. Sık sık kaza yapanların daha yüksek prim ödemesi kaçınılmazdır. Öngörülebilirliği daha nasıl artırabiliriz. Biz birkaç boyutlu çalışıyoruz. Düzenlemeler çok net olacak. Hiç kimse zarar ettiği bir sektörde çalışmaz. Hazine olarak sürdürülebilirlikle makul prim konusunu dengelememiz lazım. O yönde çalışmalar devam edecek