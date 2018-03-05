YAZARLAR

Terör Şeytanın, Tuzağıdır! - Rıdvan Bülbül - Yeni Meram Gazetesi

■ Kim ki haksız yere suçsuz bir insanı öldürürse, sanki tüm insanları öldürmüş gibi sayılır. Kim de suçsuz tek insanın hayatını kurtarırsa tüm insanları kurtarmış gibi kabul edilir. ( Maide Sûresi)

■ Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından saat 22.29’da, 45  saniye arayla Vodafone Arena yakınlarında iki ayrı terör saldırısı meydana geldi.  Saldırılarda 27’si polis 29 kişi şehit olurken, 166 kişi yaralandı.

Hain saldırı dolaysısıyla bir gün Ulusal yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.

Yine terör, yine onlarca ölü ve yaralı.. yine göz yaşları sel   olup aktı… Terör soğuk yüzünü, korkunç dişini bu kez bir futbol  karşılaşması sonrası gösterdi. Analar. Babalar, kardeşler, amcalar,  nineler, dayılar, yeğenler ağlıyor. Tüm ülke ağlıyor..

Şimdi birlik zamanıdır, terörle mücadelenin en önemli yöntem budur; ulusal bütünlük. Siyasal, – ideolojik görüşlerinden soyutlanıp “ulusal bütünlük” içinde, şiddet ve terörün üstesinden gelecek, Türk olmanın onur ve gururunu yaşayacağız. Yüce Ulus  Kurtuluş  Savaşlarından – Kahramanlık destanlarından dört nala gelmektedir. Umutsuz olmayalım,  dipdiri ve ayaktayız.

Terör, kalleşliğin mizansenidir.

Terör, çağ dışılığın kan kusan belasıdır.

Terör, şeytanın değişik görüntüsüdür.

Terör şeytanın insanlığa tuzağıdır.

Terörün insafı yoktur. Terörün merhameti de yoktur. Terör  dobra değil kalleştir, arkadan  vurur,  kan emicidir.

Terörün, sağı, solu, ırkı, dili, milleti de  yoktur. Terör, insana ve insanlığa karşıdır. Kanlı eller, cana- mala kastediyor, çoluk çocuk , kadın erkek ayırım yapmadan, genç  yaşlı ayırmadan ,  acımadan  tetiği çekiyor. Terör, bir cellat mizansenidir.

Terör, çağdışı bir zihniyetin kan kusan belasıdır. Terör, şeytanın görüntüsüdür. Terör şeytanın insan ve insanlığa tuzağıdır.

   Teröre açık ya da gizli destek verenler  bilsinler ki, kendileri  her an hedef tahtasıdır.

Terör, iç ya da dış; dahası iki düşmanın ortaklaşa sahneye koyduğu insanlık dışı bir senaryonun uygulamasıdır, savaş halidir.

Sürekli gündeme getirilmektedir;

    “Terörle müzakere mi, yoksa mutlaka mücadele mi edilmelidir?”

Öne çıkan görüşü özetlemek olanaklıdır;

Müzakere ettikte ne oldu ki… Bugünlere geldik, her gün bir ya da, daha çok şehit haberleri ile acılar yaşıyoruz sürekli. Bu bağlamda da  “mücadele edilmeli “tezi öne çıkıyor,  operasyonlar birbirini izliyor.

Tüm iyi niyetli yaklaşımlara karşın terör yuvaları, “şer odakları” olmaya devam ediyor ve ortada da tek seçenek kalıyor;

   “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir;

   Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Düşmanla mücadelede-  bu süreçte teröriste düşmandır-üç gücün tayin ediciliğine dikkat çekerken

Bunların Milletin kendisi, Meclis,  Silahlı Kuvvetler olduğuna vurgu yaparak, bu üç gücün iç ve dış olmak üzere iki cephede savaşacağının altını çiziyor. Önerilerinin ötesini Nutuk’tan öğreniyoruz;

“Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir. Dış cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silâhlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlûp olabilir; fakat bu durum, hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok edemez. Önemli olan, memleketi temelinden yıkan, milleti tutsak ettiren, iç cephenin çökmesidir. Bu gerçeği bizden daha çok bilen düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar başarılı da olmuşlardır. Gerçekten “kaleyi içinden almak”, dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu amaçla şahıslarımıza kadar temasa gelebilen bozguncu mikropların, araçların varlığını iddia etmek doğrudur. Meclis’in düşünüş biçimi, çalışması, vaziyeti, düşmana ümit verici olmadıkça iç ve dış cephelerimizin yerinden oynamasına olanak  yoktur….”


Terörle manipulasyon, el ele, kol kola gitmeye başladı. Terör, önemine koşut, kimlik, sistem ve ad değiştirdi;

Küresel terör var; ülkesel terör var; bölgesel terör var, devlet terörü var.

Terör sözcüğü, Fransız Akademisince gerçekleştirilen  1798 sözlüğünde yer aldı . Daha sonra 1793 ile 1794 arasında Fransa’yı kan gölüne dönüştüren  “Zanlı Yasasının” sonuçlarını ifade için kullanıldı. Devrim Meclisine “terör gündemi” olarak sunulan yasa, kimi yayın organları ve yazarlarca, dine, özel mülkiyete ve devrim muhaliflerine karşı bir savaş ilanı olarak değerlendirildi. Tasarının oylanmasından sonra öngörülen yaptırımlar onlarca kişi için uygulandı. Terör belli bir süreç sonra da küreselleştirildi yeni  bir boyut kazandı;   “ Kamuoyunu şiddet yoluyla maniple etmek.”

   Tanımlar gelişen olaylarla ilgili olarak birbirini izledi. Gelinen en son nokta şu;

“Terör, belli bir iradeyi zorla kabul ettirmek için başvurulan her tür şiddettir.”

Tanımlar gelişen olaylarla  ilgili olarak birbirini izledi. Gelinen en son nokta şu ;

“Terör, belli bir iradeyi zorla kabul ettirmek için başvurulan her tür şiddettir.”

Terör, lanetli bir zihniyetin ürünüdür, acımasızdır; haktan, hukuktan   yoksundur.

Bütün ülkeler, ayırımcılık yapmadan  birlikte hareket ettikleri takdirde terörist faaliyetler  hiçbir zaman  hareket alanı bulamayacak, oldukları  yerde parçalanıp gideceklerdir. Aksi görüş ve düşüncede olanlar iyi bilsinler ,bugün bana yarın sana!

Nitekim  son günlerde  kimi ülkelerde bir terör tedirginliği yaşanmakta, huzursuzluk giderek artmaktadır. İstihbarat örgütleri, yeni terör olaylarına karşı ülkeleri  uyarmaktadır.

Reçete nedir? Terörle mücadelede bütün ülkeler bir ortak görüşte buluşmalı, mücadele programı hazırlanmalı ve daha fazla vakit kaybetmeden ivedi olarak  topluca  uygulamaya geçmelidirler.  Dünya’nın esenliği ve güvenliği açısından  terörün kökü kazınmalı, bu konuda en ufak bile ödün verilmemelidir.

Sıkça yenileriz;

   “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!”

  Şehitleri binlerle ifade edilen bir Vatan’ın insanlarıyız. Her metrekaresi şehit kanlarıyla sulanmış cennet vatanımızın bekçisiniz, sonsuza değin bu böyle devam edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın! Şehit kavramının çoğulu “şüheda”dır. Yani, şehitler. Şehit: Kutsal bir ülkü ve inanç, özellikle yurt için savaşırken ölen kimsedir. Şehit olmak:  Yurdu, ülküsü ya da inancı uğruna savaşırken ölmektir. Şehit etmek: Yurdu, inancı ya da ülküsü için savaşan birini öldürmek. Şehitlik (şahadet): Yüksek bir ülkü yolunda ölme, şehit olma. Şahadet etmek: Tanık olduğu olayla ilgili olarak gördüklerini, bildiklerini söylemektir.

Beşiktaş’taki terör olayında  yaşamını yitiren şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı, yaralılara tez elden şifalar diliyoruz.

> Yeni Meram >Yazarlar > Terör Şeytanın, Tuzağıdır!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Yeni Meram'a aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN SON YAZILARI TÜMÜNÜ GÖR

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ MERAM veya yenimeram.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.