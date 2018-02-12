Terör propagandasına 666 gözaltı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.