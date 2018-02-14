TEOG bu yıl yapılacak mı?

MEB ‘Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak bu yıl liseye geçişte düzenlenecek merkezi sınavla ilgili uygulamaların eklendiği yönetmelikte yer alan ‘nakil ve geçişler’ hakkındaki madde kafaları karıştırdı. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda “TEOG geri döndü” gibi yorumlar yer aldı.

MEB ‘Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak bu yıl liseye geçişte düzenlenecek merkezi sınavla ilgili uygulamaların eklendiği yönetmelikte yer alan ‘nakil ve geçişler’ hakkındaki madde kafaları karıştırdı. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda “TEOG geri döndü” gibi yorumlar yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, bu yıl ilk defa liseye geçişte uygulanacak merkezi sınavla ilgili düzenlemeler dikkate alınarak güncellendi. Bugün resmi gazete yer alan yönetmeliğe eklenen nakil ve geçişlerle ilgili maddeyse kafaları karıştırdı.

Düzenlenen yönetmelikte yanılgıya neden olan ‘Geçiçi Madde 9’ da, “Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar” ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler yeni sistemin gelecek yıl uygulanacağı şeklinde yorumlandı.

Hürriyet’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre TEOG uygulanmayacak. Değiştirilen yönetmelikte yer alan nakil ve geçişlerle ilgili madde doğal olarak 2018-2019 eğitim yılında uygulanacak. Çünkü yeni sisteme göre nakil ve geçişler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında yapılacak.