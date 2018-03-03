Taşerona kadro sınavı

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan işçilerin daimi kadroya alınması için düzenleme yapılmıştı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan işçilerin daimi kadroya alınması için düzenleme yapılmıştı.

696 sayılı KHK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan tebliği uyarınca taşeron işçiler 2 Ocak-11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvurularını yaptı. Bu başvurular her bir kurum bünyesinde ayrı ayrı oluşturulan tespit komisyonlarına iletildi. Yayınlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı KHK’nın geçici 23 ve geçici 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar dairesinde başvurular değerlendirmeye alınarak tespit komisyonları tarafından sonuçlandırılmaya başlandı.

Açıklanan listelerde pek çok işçinin adli sicil arşiv kaydında sabıka kaydı bulunması nedeniyle, başvurularına tespit komisyonlarınca “ret” kararı verildiği görülmekte. Bu durumda kalıcı kadrolara geçmeyi bekleyen taşeron çalışanı işçiler, büyük bir şokla karşılaştı. Zira başvurusu reddedilen işçiler, kadroya geçmeyi beklerken, mevcut işlerini kaybetmekle karşı karşıya kaldılar.