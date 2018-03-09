Taşeron sınavı sözlü olacak

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde gerçekleşmekte olan sınav sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'da kendi bünyesinde çalışan taşeron işçilerin sınav takvimini açıkladı. Taşeron sınavı ne zaman, taşeron sınavı nasıl yapılacak?

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde gerçekleşmekte olan sınav sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’da kendi bünyesinde çalışan taşeron işçilerin sınav takvimini açıkladı. Taşeron sınavı ne zaman, taşeron sınavı nasıl yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sınav takvimini açıkladı.

Açıklanan takvime göre sınavlar 12-16 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gelecek hafta Pazartesi günü başlayacak olan sınavlar Cuma günü sona erecek.

Sınav sonuçlarına itiraz 4 iş günü içerisinde yazılı olacak ve itirazlar 5 iş günü içinde karara bağlanacak.

TAŞERON SINAVI NE ZAMAN ?

Sınav Tarihleri: 12-16 Mart 2018

Sınav Yeri: Tecelli Arı Toplantı Salonu (B Blok Zemin Kat)



TAŞERON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınav Usulü: Sınav sözlü olarak 2 oturumda yapılacak olup, ilk oturum saat 09:00’da, ikinci oturum saat 13:30′ da başlayacaktır. Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz intranet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilecektir.

HANGİ TARİHTE KAÇ KİŞİ SINAV OLACAK?

12 Mart 2018 Pazartesi.……….59

13 Mart 2018 Salı…………………60

14 Mart 2018 Çarşamba………53

15 Mart 2018 Perşembe….……61

16 Mart 2018 Cuma………….…..31

Toplam…………………………………264

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