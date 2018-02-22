Taşeron işçinin sınav maratonu

100 binlerce taşeron işçinin kadro başvuruları 11 Ocak’ta sona ermişti. Ardından 40 günlük inceleme süresi başlamıştı

100 binlerce taşeron işçinin kadro başvuruları 11 Ocak’ta sona ermişti. Ardından 40 günlük inceleme süresi başlamıştı

İTİRAZDA YARIN SON

O süre de 20 Şubat itibarıyla tamamlandı. ‘Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahipleri’ ilan edildi. 21-23 Şubat arasında listede adı yer almayan veya başvurusu reddedilenlerin itiraz hakkı bulunuyor.

YAZILI YA DA SÖZLÜ

İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı 24 Şubat-2 Mart arasında yapılacak. Ancak asıl maraton 3 Mart itibarıyla başlayacak. 3 Mart’ta başlayacak sınav süreci 22 Mart’a kadar devam edecek. Sınav soruları çalışanların yaptığı işlerle ilgili olacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilerle ilgili sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabilecek.

50 ALAN GEÇECEK

Ayrıca yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de sınav yapılacak. 100 üzerinden 50 almak kadro için yeterli olacak. Sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. İtiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.