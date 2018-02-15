Taşeron işçilerin başvuru sonuçları açıklanıyor

Taşeron işçilerin kadro yolundaki serüveninde sona yaklaşıldı. 100 binlerce taşeron kadro için başvuruda bulunmuştu. Heyecanlı bekleyiş sona ermeye başladı. 20 Şubat’a kadar tüm başvurular açıklanacak. Ya sonra?...

Taşeron işçilerin kadro yolundaki serüveninde sona yaklaşıldı. 100 binlerce taşeron kadro için başvuruda bulunmuştu. Heyecanlı bekleyiş sona ermeye başladı. 20 Şubat’a kadar tüm başvurular açıklanacak. Ya sonra?…

1 MİLYON KİŞİYE YAKIN

Taşeron düzenlemesiyle yaklaşık 1 milyon kişiye kadro yolu açılmıştı Buna göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçiler kadroya alınacaktı.

HEYECAN BAŞLADI

Bu kapsamda kadro başvuruları da 2 Ocak’ta başlayıp 11 Ocak’ta tamamlanmıştı. Başvurularını tamamlayan taşeron işçiler, kadrolu pozisyona geçmenin ikinci aşaması olan taşeron sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için kesin listeleri beklemeye başlamıştı. Hak sahiplerinin 20 Şubat’a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

3 GÜNLÜK İTİRAZ

Taşeron başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava girmeye hak kazananlar ve kazanamayanlar belli olacak. Sınav hakkı elde edenler için kritik tarih 3 Mart. Yani 3 Mart itibarıyla sınavlar yapılmaya başlayacak ve 22 Mart’a kadar bu devam edecek. Sınav hakkı elde edemeyen yani elenen taşeron işçilerin itiraz hakkı bulunuyor. O da 21-23 Şubat tarihlerini kapsayan 3 günlük bir süre. Bu sürede itiraz etmeyenin hakkı yanacak.

2 NİSAN SON GÜN

İtirazların incelenmesi ise 7 gün sürecek ve 24 Şubat’ta başlayıp 2 Mart itibarıyla sona erecek. Sınavdan önce itiraz inceleme ve sonucu açıklama safhası bitmiş olacak. Sınava girenlerin sonuçları açıklandıktan sonra istediği sonucu alamayanlar buna, 23-26 Mart tarihleri arasında itiraz edebilecek. 5 günlük inceleme sonucu 31 Mart’ta bitecek. Kadroya geçiş işlemlerinin tümü 2 Nisan itibarıyla tamamlanmış olacak.

ALACAKLAR KONUSU

Peki kadroya geçemeyip sözleşmesi feshedilen taşeron işçilerin durumu ne olacak. KHK’da ve sonra yayınlanan tebliğde bu konuda bir açıklık yok. Özetle, çeşitli nedenlerle (güvenlik soruşturması gibi) kadroya geçemeyen taşeronun kapanacak olan bu şirketlerdeki tazminat ve alacaklarının ne olacağı önümüzdeki günlerde tartışma konusu olacak gibi görünüyor.

KİT’LERDE DURUM

Taşerona kadro düzenlemesinde taşeron olarak çalışan KİT personellerine kadro olmayınca, vatandaşlar merakla “KİT’lere kadro verilecek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak yapılan açıklamalar, buralarda ihtiyaç oluştukça, ihtiyacın bu taşeron işçiler tarafından karşılanacağına yönelik. Yani KİT’lerde kadro kapsamına alınmış durumda. Ancak detaylı düzenleme bekleyişi sürüyor.