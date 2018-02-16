Tartıştığı kişiyi 17 yerinden bıçakladı

Konya'da hasarlı trafik kazası nedeniyle borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini bıçakla 17 yerinden yaralayan kişi, tutuklandı.

Konya’da hasarlı trafik kazası nedeniyle borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini bıçakla 17 yerinden yaralayan kişi, tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Taşköprü Caddesi’nde 11 Şubat’ta yaşanan olayda, Osman (33) ve Kenan Deveci (31) kardeşler, hasarlı trafik kazası nedeniyle kendilerine borcu olan Mustafa A’nın kasap dükkanına gitti.

Borcunu ödemesini isteyen Osman Deveci, Mustafa A. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Mustafa A. silahını alarak kaçmaya çalışan Osman Deveci’yi sokak ortasında bacağından vurdu.

Mustafa A. silahı daha sonra Kenan Deveci’ye doğrultarak tetiğe bastı ancak silah tutukluluk yaptı. Bu sırada kanlar içinde yere yığılan Osman Deveci, sürünerek yakınlardaki bir markete sığındı. Kardeşi Kenan Deveci de yardım etmek için ağabeyinin yanına gitti.

Kardeşlerin peşinden markete giren şüpheli Mustafa A, elindeki bıçakla Kenan Deveci’nin üzerine yürüdü. Mustafa A, yere düşen Deveci’yi 17 yerinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesine karşı koyan zanlı, Kenan Deveci’nin başını tekmeledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Kenan Deveci’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Mustafa A’nın merkez Meram ilçesi Güneydere Mahallesi’nde bir bağ evinde saklandığını tespit etti.

Eve yapılan operasyonla Mustafa A. yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan zanlının, kardeşleri silah ve bıçakla yaralama anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Mustafa A, işlettiği kasap dükkanına gelen Osman Deveci’yi silahla kovaladığı, daha sonra iş yeri önünde bacağından vurduğu, kanlar içinde yere yığılan Deveci’nin sürünerek uzaklaştığı görülüyor.

Mustafa A’nın silahı daha sonra Kenan Deveci’ye doğrultması, kaçan Kenan Deveci’nin kardeşinin sığındığı markete kaçması yer alıyor.

Market içindeki güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüpheli Mustafa A’nın, bıçakla Kenan Deveci’nin üzerine yürümesi, bu sırada yere düşen Deveci’yi defalarca bıçaklaması yer alıyor. Şüpheli, Kenan Deveci’nin başına tekmeler attıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.