Selçuklu’da bulunan bir kafeye gelen yüzde 50 zihinsel engelli genç kız iddialara göre kafe çalışanının cinsel tacizine uğradı. Olayın ortaya çıkmasıyla kafe çalışanı gözaltına alınarak tutuklandı. Sanığın tutuklandıktan sonra çıkarıldığı ilk mahkemece serbest bırakılmasına mağdurun avukatı tepki gösterdi

Selçuklu’da bulunan bir kafeye gelen yüzde 50 zihinsel engelli genç kız iddialara göre kafe çalışanının cinsel tacizine uğradı. Olayın ortaya çıkmasıyla kafe çalışanı gözaltına alınarak tutuklandı. Sanığın tutuklandıktan sonra çıkarıldığı ilk mahkemece serbest bırakılmasına mağdurun avukatı tepki gösterdi

2017 yılının Kasım ayında Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, iddialara göre yüzde 50 zihinsel engelli 19 yaşındaki A.H., yemek yemek için bir kafeye gitti. Kısa bir süre sonra ihtiyacını gidermek için lavaboya giden A.H., bu sırada kafe çalışanı Y.A tarafından kafenin alt katına götürüldü. Burada Y.A’nın cinsel saldırısına uğrayan engelli genç kız, aynı şahıs tarafından bu kez de lavaboda cinsel saldırıya mağduruz kaldı. Daha sonra ağlayarak kafeden ayrılan A.H’nin, yaşananları anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasıyla kafe çalışanı Y.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.A., Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandı. Tutuklu yargılanan Y.A., çıkarıldığı ilk mahkemece serbest bırakıldı.



SANIĞIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sanığın yargılanmasının ilk duruşmasında serbest bırakılmasına tepki gösteren mağdur A.H’nin Avukatı Akerke Abdykalykova Onat, “Yüzde 50 engelli A.H., her gün kafeye giderek vakit geçiriyor. A.H., 2017 yılının kasım ayında tekrar aynı kafeye gidiyor ve bu defa kafe çalışanı Y.A’nın cinsel istismarına maruz kalıyor. Gelen insanlara hizmet etmekle görevlendirilen bir kişi cinsel sarkıntılık yaparak bir suç işliyor. Buna rağmen Y.A adlı şahıs çıkarıldığı ilk mahkemece serbest bırakılıyor. Bu şahsın serbest bırakılmanın hukuki değerlendirmesini yaptığımız zaman öncellikle şunu belirtmek istiyorum. Dosyada bulunan birçok somut delile rağmen bu şahsın serbest bırakılması hukuken de aykırılık teşkil ediyor. Öncelikle H.A’nın vücudunda morlukların saptandığı bir raporumuz var. Yine ilk celsede sanığın lehine getirilen tanıkların aslında çelişkili ifadeler verdiği de tutanağa geçildi. Bu rağmen delil karartamayacağı ve kaçma şüphesinin olmadığına yönelik bir karar verilerek adli kontrole dahi sevk edilmeden bu şahısın serbest bırakılmasına karar veriliyor. Bu olay hukuken aslında çok fazla karşılaşmamız gereken ve tutuklamanın gerekliliğinin devam ettirilmesi gereken bir haldir” dedi.

“BAZI FİİLLERİN KARŞILIĞI CEZASIZLIKLA ÖDÜLLENDİRİLİYOR”

Cinsel saldırı, cinsel istismar gibi suçların durdurulması adına bu tür dosyaların etkili bir soruşturmadan ve kovuşturmadan geçmesi gerektiğini ifade eden Avukat Akerke Abdykalykova Onat, “Tutuklanma tedbirinin sert biçimde uygulanması, etkili bir soruşturma ve kovuşturmadan geçmesi ve toplanan delillerin ciddi manada göz önüne bulundurulması gerekiyor. Engelli bir genç kızın cinsel saldırıya uğradığına dair sağlık raporunun getirilmesi bile bir hakimde kanaat oluşturması için yeterli bir delildir. Bir nevi verilen bu tahliyelerle, bu cezasızlık halleriyle ve verilen bu indirimlerle birlikte hâkimler savcılar toplumda ‘Aileler gelirler, Türk yargısına çocuklarını teslim ederler. Ancak verilen kararlarla yapılan fiillerin karşılığı cezasızlıkla ödüllendirilir’ gibi bir algıya neden olmaktadır” diye konuştu.



“HÂKİMLERİN VE SAVCILARIN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR”

6284 sayılı yasa kapsamında kadınların, ailelerin ve çocukların korunduğunu ifade eden Avukat Akerke Abdykalykova Onat, “Şiddet, cinsel istismar gibi konuların önüne geçilmesi gerekiyor. Bizler bu kapsamda kesinlikle hâkimlerin, savcıların duyarlı davranmasını istiyoruz. Bu kapsamda yapılan soruşturmaların, kovuşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve koruma tedbirlerinin en ağır şekilde uygulanarak topluma bir mesaj verilmelidir. Bu mesajda kesinlikle mağdur olan kadının, ailenin, çocuğun yalnız olmadığı ve suç teşkil edilebilecek işlerin cezasız kalmayacağına ilişkin olmalıdır” şeklinde konuştu.

Kader EŞİYOK