Konya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'nin ''Suriye'ye acil yardım'' kampanyası kapsamında temin edilen 8 tır un ve kumanya, Suriye'ye ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderildi.

Konya’da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği’nin ”Suriye’ye acil yardım” kampanyası kapsamında temin edilen 8 tır un ve kumanya, Suriye’ye ulaştırılmak üzere Kilis’e gönderildi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde, Suriye halkına yardımların devam ettiğini söyledi.

Bu yardımların kendi topraklarında mülteci duruma düşen insanlara gittiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

“Türkiye Afrin’de 25 gündür operasyon yürütmektedir. Orayı terör örgütlerinin elinden alarak kendi sahiplerine teslim etmeye çalışıyor. Allah bizi bu konuda muvaffak etsin. Saldırılar sonucu yerini değiştirmek durumunda kalan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Bu yüzden biz de temel gıda maddesi olan 4 tır un ile Suriyeli kardeşlerimizin bir öğünlük ihtiyacını karşılayacak 4 tır da kumanya gönderiyoruz. Daha önceden bir kısmını göndermiştik şimdi de ikinci partisini gönderiyoruz.”

Uysal, kumanyaların içerisinde meyve suyu, ekmek, balık konservesi, su, besleyici özelliği olan cezerye ve hurmanın bulunduğunu aktararak, insanların göç etmesi durumunda bu kumanyaları kolayca tüketebildiğini belirtti.

Konuşmanın ardından yardım tırları, dualarla uğurlandı.