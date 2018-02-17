Sultan Abdülhamid’i konu alan tiyatro oyunu Beyşehir’de

"Gök Sultan Abdülhamit Han" isimli tiyatro oyunu Beyşehir'de sahnelendi.

“Gök Sultan Abdülhamit Han” isimli tiyatro oyunu Beyşehir’de sahnelendi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde sahne alan iki perdelik tiyatro oyununu Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da izledi.

Başkan Özaltun, oyununun sonunda sahneye çıkarak oyunculara Beyşehir’i yansıtan birer duvar saati hediye etti.

Oyuna ilgi gösteren vatandaşlara da teşekkür eden Özaltun, bu tür etkinliklerin ilçede devam edeceğini söyledi.