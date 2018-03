ŞU AMERİKA’NIN YAPTIKLARI-Tayyar Çimen-Yeni Meram Gazetesi

Anadolu’da, hemen hemen her olumsuz olayı Amerika’ya (ABD) bağlamak, yani o sebep oldu demek gibi bir alışkanlık vardır. Ben bunu çoğu zaman abartılı bulmuşumdur ve hatta, “yahu neredeyse, adam karısıyla yaşadığı geçimsizliğin sebebi Amerika diyecek” şeklinde latife yaptığımı hatırlıyorum. Olayların sebebi olarak da hemen Amerika’yı göstermenin bir kolaycılık ve düşünce tembelliği olduğunu kabul etmişimdir.

ABD’nin (Amerika Birleşik Devletleri) tarihi eski değildir. 1776’da bağımsızlığını ilan etmiş. Bugün ise bu devlet (nüfus: 317 milyon, yüz ölçüm: 9 834 000 km2) dünyanın en güçlü devleti olarak, yaklaşık 200 devleti olan dünyaya hükmetmektedir.

Bu devlet, en naif ifadeyle, Türkler’i ve Türkiye’yi sevmemiştir. Tamam, çıkar dünyasında, uluslararası ilişkilerde, diplomasi ve aklı başındalık şarttır. Ama öyle zeminler ve zamanlar olur ki, orada muhatabınız olaya size sevmeyerek bakıyorsa, sizin hakkınızı daha kolay yer veya yedirir. Tarihe bakarsak, 1.Dünya Savaşı’nı kaybeden Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler hakkında, başta Başkan Wilson ve Amerikan kamuoyu, The New York Times Gazetesi 1919’da sevinçle, “Türkler’in dünya siyaset tarihindeki sayfaları kapanmak üzeredir” haberleri yayınlıyorlardı. Başkan Wilson Türkiye’yi dörde bölerek, “Orta Karadeniz Bölgesi’nde küçük bir yer, buraları 800 yıldır tahrip etmiş zalim Türkler’e yeter” demiştir. Yaklaşıma bakar mısınız? Bu düşünce, haçlı seferlerinden beri yaşayagelmiştir. Ne var ki, İngilizler’in Türk düşmanı Başbakanları Lloyd George’un “100 yılda bir çıkan dünya dahisi” dediği Atatürk bu, “atın bu adamları buralardan, Anadolu’dan” hezeyanlarına milletiyle karşı koymuş ve Türkiye’yi yeniden kurmuş ve selamete çıkarmıştır.

Bugünlere gelelim. Aradan 100 yıl geçmiş, bu adamlar yine buralardalar. 12 bin km uzaklardan gelmişler, güney sınırlarımız boyunca, Suriye’de ve Irak’ta ortalığı karıştırıyorlar. Oralardaki terörcü grupları silahlandırıyorlar, Suriye’de iç savaş sürüyor, ülkenin birçok yeri yıkıldı. ABD buralarda, 1919’larda Başkan Wilson’un yaptığı gibi, BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) adı altında bir projeyle, Türkiye, Suriye, Irak ve İran’dan topraklar alarak bir büyük Kürt Devleti kurmak istiyor. Bakar mısınız, NATO içinde müttefik dostunuz, sizi bölmek için proje yapıyor. Sizi 34 yıldır kanlı mücadeleye mecbur eden PKK’lı teröristlere gizlice silah veriyor ve bir yandan da, PKK ile mücadelenizde yanınızdayız diyor. Devlet katında verdiği sözleri yerine getirmiyor, PYD’ye silah vermeyeceğim diyor, veriyor. Verilmiş olanları geri alacağım diyor, almıyor. Bu örgüt, Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna çekilecek diyor, çekilmiyor. Kuzey Suriye’de ordu kurduğumuz doğru değil diyor, kuruluş hızla devam ediyor. Bu ABD bizi ahmak yerine mi koyuyor?

Büyük bir iç savaş yaşayan Suriye topraklarında, 2 yerde Mehmetçik de bu bataklığın içinde bulunuyor, sınır güvenliğimizin tehdit gördüğü Elbab’da ve Afrin bölgesinde. Buralardaki terörcü gruplarla mücadele ediyor. Yabancı topraklarda, askerlerimiz şehit oluyor, en yakın müttefikiniz sizi aldatıyor, üyesi olmaya çalıştığımız AB ülkeleri kaçak teröristleri koruyor, Ermeniler, Yunanlılar kuyumuzu kazıyorlar. Ülkemiz çok sıkıntılı. Bizim siyasal insanlarımız da boş durmuyorlar, birbirlerine, “cahil, meczup, şerefsiz, hırsız, terör destekçisi vs” diyerek hakaret ediyorlar. Üniversitelerden tık yok. Ekran tartışmalarına katılan ilim insanlarımız, kendilerini bir siyasal partiye tahsis etmiş gibi konuşuyorlar. Bu yanlışlıklar son bulmalı. Kendimize gelelim. Birlik ve dayanışmacı olalım.