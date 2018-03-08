SSK emeklisine en az bin 648 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ‘yüzde 4, 4.5 ve 5’ şeklinde 3 farklı tahmin var. Yüzde 5’lik öngörü tutarsa en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 475, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 648 liraya çıkacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ‘yüzde 4, 4.5 ve 5’ şeklinde 3 farklı tahmin var. Yüzde 5’lik öngörü tutarsa en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 475, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 648 liraya çıkacak

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Temmuz zammında. Zam oranı için ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla bekleyen emekliler için uzmanlar 3 farklı tahminde bulunuyor. Uzmanlar, Temmuz zammının yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirtiyor. Halen en düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 569, sonra emekli olanlarda ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa en düşük emekli maaşı; esnaf Bağ-Kur’lularda bin 461 liraya, tarım Bağ-Kur’lularda bin 28 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 632 liraya, sonra emekli olan SSK’lılarda 973,02 liraya yükselecek. Yüzde 4.5 olursa da taban maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 468 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 640 liraya, 2000 sonrası emekli olan SSK’lılarda 977,70 liraya çıkacak.

RAKAM YÜKSELİYOR

Eğer zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 475 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 38 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 648 liraya, 2000 sonrası emekli olan SSK’lılarda 982,38 liraya ulaşacak..