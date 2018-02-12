Soyağacını öğrenmek için siteye 4 milyon kişi girmiş!

E-Devlet sistemini kilitleyen “Soyağacı” meraklılarına dair rakamlar ortaya çıktı. Milliyet`ten Musa Kesler`in haberine göre, E-Devlet sayfasını 4 milyon kişi ziyaret etti.

E-Devlet sistemini kilitleyen “Soyağacı” meraklılarına dair rakamlar ortaya çıktı. Milliyet`ten Musa Kesler`in haberine göre, E-Devlet sayfasını 4 milyon kişi ziyaret etti.

Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre uygulamanın başlatıldığı gün E-Devlet sayfasını 4 milyon kişi ziyaret etti. Bu normal zamanlardaki ziyaretçi sayısının 3-4 katına denk geliyor. Ancak bu ziyaretçilerin çok azı amacına ulaşabilmiş…

Soyunu merak edenler sistemi kilitledi Türkiye’nin geçtiğimiz hafta en çok konuştuğu konulardan biri Altsoy-Üstsoy Bilgi Sorgulama” (Soyağacı) uygulamasıydı.