Soy ağacı ile miras talep edilebilir mi?

E-Devlet'in uygulamaya açtığı soy ağacı sorgulama ile aile köklerini öğrenen vatandaşların ilgisi şimdi de miras ve vatandaşlık taleplerine çevrildi. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor?

E-Devlet’in uygulamaya açtığı soy ağacı sorgulama ile aile köklerini öğrenen vatandaşların ilgisi şimdi de miras ve vatandaşlık taleplerine çevrildi. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor?

E-Devlet, alt-üst soy bilgisi sorgulama sistemini hizmete açtı. İnternet sitesi kilitlendi, askıya alındı. Sonra yeniden açıldı. Giriş sayısı en son 8 milyonu geçmişti. Kimi sürprizlere sevindi, kimi sürpriz yok diye sıkıldı. Sözlüklerde yüzlerce sayfa yorum yapıldı. Soy ağacını öğrenen insanların şimdi merak ettiği konu ise “Vatandaşlar dedesinin babasını araştırıp zamanında onun üzerine olan mallarda hak iddia edebilirler mi?”

DEDENİN MİRASINDA HAK İDDİA EDİLEBİLİR Mİ?

Konuya ilişkin konuşan avukatlar, “Bunlar çok ciddi yıllar. Zamanaşımı süreci var. Üçüncü kişilere karşı bir şey iddia ediyorsunuz. Davada iyi niyetli olma, kötü niyetli olma vs. durumlarına bakılır ama bu 100 yıl geriye dönük olmaz. Birilerinin mal varlığı birine intikal ediyor. Bu devirler o zamanın kurallarına göre yapılmadıysa iddia edebilir ama bunun tespiti imkânsıza yakın.” ifadelerini kullandı.

VATNDAŞLIK TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Avukatlar “Üst soy ağacından birisinin başka bir ülke vatandaşı olduğunu öğrenip o ülkeden vatandaşlık talep edilebilir mi? ” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“Vatandaşlık her ülkenin kendi kanununa göre kazanılır. Alman vatandaşlığı Alman hukukuna göre belirlenir. Öncelikle oranın hukukunun araştırılması gerekir. Evlenme yoluyla, doğum yeri esasına göre vatandaşlık veren ülkeler var. Mesela Türkiye’de 2 şekilde vatandaşlık kazanılıyor; 1 doğum yeri esasına göre, 2 soy bağıyla.”

Nüfus Müdürlüğü yetkilileriyle birkaç soru ve cevap:

Sistemde, 1800’lerde doğmuş olup hâlâ sağ görünenler var. Nedir bunun sebebi?

Birinci dereceden yakınları zamanında ölümleri bildirmeyince böyle bir durum ortaya çıkıyor.

Yani 80 milyonluk nüfusa onlar da halen dahil mi?

Evet…

Eski kuşakların hemen hepsinin doğum tarihi neden 1 Temmuz olarak kayda geçmiş?

Eskiden doğum tarihi meçhul kimselere 1 Ocak yazılırdı. Yılın orta günü olan 1 Temmuz olarak değiştirildi.

Bu sistem aracılığıyla üvey anne, baba ya da kayıp bir kardeşe rastlama olasılığımız nedir?

Sistemde, nüfus kayıtlarınızdan farklı bir şeye rastlayamazsınız.